Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal istifa etmiş

Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal, ‘inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme’ suçlamasıyla gözaltına alınmadan önce istifa etmiş.

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Dün çıkan ‘Ramazan maili krizi’ sonrası Zorlu Holding, Köksal’ın bugün istifa ettiğini duyurdu.

Holdingin açıklaması şöyle:

“Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal ve grup şirketlerimizden Vestel CEO’su Ergün Güler arasındaki yönetim ilkelerine ilişkin şirket içi bir tartışmanın kamuoyuna yansıması sonucunda oluşan hassasiyeti paylaşıyor; kamuoyunu doğru bilgilendirmek ve grubumuzun konuya ilişkin duruşunu açıklamak amacıyla aşağıdaki bilgileri iletmek istiyoruz.

Gerçekleşen bu durum sonrası Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal’ın 1 Mart 2025 tarihi itibarıyla görevinden istifa ettiğini bildiririz.

Zorlu Holding’in 1953 yılından bu yana aile değerleri ve iş ahlakına sahip, ülkemizin milli ve manevi değerleriyle bütünleşen bir kurum olduğu kamuoyunun da malumudur. Grubumuzun, hissedarlarımızın ve tüm yönetim kadrolarımızın her zaman toplumsal konularla ne denli iç içe ve sorumluluk sahibi bir davranış içerisinde olduğu bilinmektedir.

Zorlu Grubu olarak yaşanan bu gelişmelerden dolayı tüm paydaşlarımıza ve kamuoyuna üzüntülerimizi bildiririz.”

Ne olmuştu?

Şirket bünyesindeki Vestel’in CEO’su Ergün Güler, Ramazan ayı nedeniyle çalışanlara bir tebrik mesajı yollamış, Köksal yanıt olarak Güler’e ‘çok uluslu bir şirket’ olduklarını hatırlatan eleştirel ve ‘uyarı’lı bir mail yazmıştı.

Sızdırılan mailde şu ifadeler yer alıyor:

“Ergün, bizim kurumsal olarak kutlanacak günler listemizde Ramazan ayı yer almıyor. Dini günlerden Şeker ve Kurban bayramları yer alıyor. Bunlar dışındaki dini günleri kurumsal olarak kutlamamız doğru değil. Bu grubun 70 yıllık tarihinde de Ramazan ayı kutlaması yer almadı.

Şirket olarak dinden bağımsız bir duruşumuz var. Çok uluslu bir şirket olmaya çalışırken, her dinden ve milletten de çalışanlarımız olmasını bekliyoruz. Dolayısıyla bu gibi bir kutlamayı kurumsal olarak yapmamızı hiç doğru bulmuyorum. Buna benzer konuda seni daha önce de uyarmıştım. Lütfen bunun hiçbir şekilde tekrarı olmasın. Bu uyarımı da ciddiye almanı özellikle rica ediyorum.”

Yazışma sosyal medyada gündem olurken, Köksal da hedef gösterildi.

Peşinden İstanbul başsavcılığı Köksal’a soruşturma başlattı.

Re’sen (kendiliğinden) başlatılan soruşturmada Köksal ‘inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engellemek’le suçlandı.

Köksal bu akşam başsavcılığın talimatıyla gözaltına alındı.