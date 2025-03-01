Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal gözaltına alındı

Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal, ‘inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme’ suçlamasıyla gözaltına alındı.

Ne olmuştu?

Şirket bünyesindeki Vestel’in CEO’su Ergün Güler, Ramazan ayı nedeniyle çalışanlara bir tebrik mesajı yollamış, Köksal yanıt olarak Güler’e ‘çok uluslu bir şirket’ olduklarını hatırlatan eleştirel ve ‘uyarı’lı bir mail yazmıştı.

Sızdırılan mailde şu ifadeler yer alıyor:

“Ergün, bizim kurumsal olarak kutlanacak günler listemizde Ramazan ayı yer almıyor. Dini günlerden Şeker ve Kurban bayramları yer alıyor. Bunlar dışındaki dini günleri kurumsal olarak kutlamamız doğru değil. Bu grubun 70 yıllık tarihinde de Ramazan ayı kutlaması yer almadı.

Şirket olarak dinden bağımsız bir duruşumuz var. Çok uluslu bir şirket olmaya çalışırken, her dinden ve milletten de çalışanlarımız olmasını bekliyoruz. Dolayısıyla bu gibi bir kutlamayı kurumsal olarak yapmamızı hiç doğru bulmuyorum. Buna benzer konuda seni daha önce de uyarmıştım. Lütfen bunun hiçbir şekilde tekrarı olmasın. Bu uyarımı da ciddiye almanı özellikle rica ediyorum.”

Yazışma sosyal medyada gündem olurken, Köksal da hedef gösterildi.

Peşinden İstanbul başsavcılığı Köksal’a soruşturma başlattı.

Re’sen (kendiliğinden) başlatılan soruşturmada Köksal ‘inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engellemek’le suçlandı.