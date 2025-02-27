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Taklit-tağşiş listesi: Tohum yağı karıştırılan zeytinyağları

Tarım ve Orman Bakanlığı, 26 Şubat tarihli taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesine 12 zeytinyağı ekledi.

Fotoğraf: AA

Tarım ve Orman Bakanlığı‘na göre yağ bitkileri şöyle:


  • Soya
  • Kolza/Konola
  • Pamuk tohumu (çiğit)
  • Ayçiçeği
  • Yer fıstığı
  • Aspir
  • Palm çekirdeği
  • Hindistan cevizi
  • Susam tohumu
  • Keten tohumu
  • Haşhaş tohumu

Bakanlığın denetimlerde bulduğu bilgileri, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun’unun 31’inci maddesinin 6’ncı fıkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükme bağlanmıştı.

Buna göre bakanlığın 26 Şubat 2025’te duyurduğu ‘Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar’ listesine göre zeytinyağı ürünlerinde ‘Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti’ sebebiyle uygunsuz bulunan markalar ve ürünleri şöyle:

MarkaÜrün adıİl – İlçe
Ayvalık BirlikNaturel sızma zeytinyağı 5 litreAydın – Efeler
Gold EfeNaturel sızma zeytinyağı 5 litreAydın – Didim
Doy Yaşam Zeytin Gıda Limited ŞirketiNaturel sızma zeytinyağı 5 litreAydın – Efeler
Yeni AyvalıkNaturel sızma zeytinyağı 5 litreAydın – Efeler
Gerçek Gemlik ZeytinyağıNatürel sızma zeytinyağı 2 litreAydın – Efeler
GemlikTaş baskı natürel sızma zeytinyağı 5 litreİzmir – Menderes
GemlikTaş baskı natürel sızma zeytinyağı 5 litreİzmir – Menderes
Dalından AyvalıkNaturel sızma zeytinyağı 5 litreİzmir – Menderes
Yeni Vakıf GurmeErken hasat soğuk sıkım naturel sızma zeytinyağı 5 litreBursa – Nilüfer
Gold AyvalıkTaş baskı natürel sızma zeytinyağı 5 litreBursa – Nilüfer
Çağlarca Naturel sızma zeytinyağı extra virgin olive oil 5 litreBursa – Nilüfer
Grand Yayla Naturel sızma zeytinyağı 5 litreAydın – Efeler

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