Taklit-tağşiş listesi: Tohum yağı karıştırılan zeytinyağları

Tarım ve Orman Bakanlığı, 26 Şubat tarihli taklit-tağşiş yapılan gıdalar listesine 12 zeytinyağı ekledi.
Tarım ve Orman Bakanlığı‘na göre yağ bitkileri şöyle:
- Soya
- Kolza/Konola
- Pamuk tohumu (çiğit)
- Ayçiçeği
- Yer fıstığı
- Aspir
- Palm çekirdeği
- Hindistan cevizi
- Susam tohumu
- Keten tohumu
- Haşhaş tohumu
Bakanlığın denetimlerde bulduğu bilgileri, 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanun’unun 31’inci maddesinin 6’ncı fıkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükme bağlanmıştı.
Buna göre bakanlığın 26 Şubat 2025’te duyurduğu ‘Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar’ listesine göre zeytinyağı ürünlerinde ‘Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti’ sebebiyle uygunsuz bulunan markalar ve ürünleri şöyle:
|Marka
|Ürün adı
|İl – İlçe
|Ayvalık Birlik
|Naturel sızma zeytinyağı 5 litre
|Aydın – Efeler
|Gold Efe
|Naturel sızma zeytinyağı 5 litre
|Aydın – Didim
|Doy Yaşam Zeytin Gıda Limited Şirketi
|Naturel sızma zeytinyağı 5 litre
|Aydın – Efeler
|Yeni Ayvalık
|Naturel sızma zeytinyağı 5 litre
|Aydın – Efeler
|Gerçek Gemlik Zeytinyağı
|Natürel sızma zeytinyağı 2 litre
|Aydın – Efeler
|Gemlik
|Taş baskı natürel sızma zeytinyağı 5 litre
|İzmir – Menderes
|Gemlik
|Taş baskı natürel sızma zeytinyağı 5 litre
|İzmir – Menderes
|Dalından Ayvalık
|Naturel sızma zeytinyağı 5 litre
|İzmir – Menderes
|Yeni Vakıf Gurme
|Erken hasat soğuk sıkım naturel sızma zeytinyağı 5 litre
|Bursa – Nilüfer
|Gold Ayvalık
|Taş baskı natürel sızma zeytinyağı 5 litre
|Bursa – Nilüfer
|Çağlarca
|Naturel sızma zeytinyağı extra virgin olive oil 5 litre
|Bursa – Nilüfer
|Grand Yayla
|Naturel sızma zeytinyağı 5 litre
|Aydın – Efeler