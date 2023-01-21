Zelenski: Modern tankların tedariki için mücadele etmeliyiz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya ile devam eden savaşta Ukrayna ordusunun modern tanklara ihtiyaç duyduğunu belirterek “Modern tankların tedariki için mücadele etmemiz gerekecek” dedi.

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Zelenski, Almanya’daki Ramstein Hava Üssü’nde gün içinde düzenlenen Ukrayna Savunma Temas Grup Toplantısı’nı değerlendirdi.

Müttefiklerin Ukrayna’ya destek konusunda kararalı olduklarını belirten Zelenski, “Modern tankların tedariki için mücadele etmemiz gerekecek, ancak tanklarla ilgili bir karar verilmesi gerektiğinin, başka bir alternatif olmadığı her gün daha açık bir şekilde ortaya çıkıyor” dedi.

Müttefik ülkelerinin silah yardımı sayesinde Ukrayna ordusunun imkanların gittikçe arttığını aktaran Zelenski, ülkesine yardım eden herkese teşekkür etti.

Ukrayna’ya silah yardımın sürdürülmesinin büyük önem taşıdığına dikkati çeken Zelenski “Topraklarımızı özgürleştirmek için uzun menzilli füzelere ihtiyacımız var” diye konuştu.

Fransa ve Almanya, Ukrayna’ya muharebe araçlarını (hafif tank) gönderme kararı almış, ağır tanklar içinse Almanya’nın ABD’yi beklediği iddia edilmişti. Bazı Avrupa ülkelerinin kamuoyunda Ukrayna’ya gerekli yardımların yapılıp yapılmadığıyla ilgili tartışmalar sürüyor. Tanklar da bu tartışmanın önemli bir parçası