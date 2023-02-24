‘Yüzüklerin Efendisi’ dönüyor: Serinin yeni filmleri ‘tam da vaktinde’ gelecek

Warner Bros. Discovery, ‘Yüzüklerin Efendisi’ serisinin yeni filmlerini çekmeyi planladığını duyurdu.

Jackson’ın 2011-2013 yıllarında gösterime giren üçlemesi dünya çapında yaklaşık 3 milyar dolar hasılat yapmış ve 10 Oscar ödülü almıştı.

Variety’de yer alan habere göre filmin yapım şirketi Warner Bros. Discovery, bünyesinde bulunan ve serinin yönetmeni Peter Jackson’un da içinde yer aldığı New Line Cinema ile yeni filmler için anlaştı.

Açıklamaya göre yeni filmler serinin biraz dışına çıkacak: “J.R.R. Tolkien’in hayalini kurduğu uçsuz bucaksız, karmaşık ve göz kamaştırıcı evren, iki üçlemede büyük ölçüde keşfedilmemiş durumda.”

Animasyon filmi yolda

Öte yandan New Line Cinema ve Warner Bros Animation da ‘Yüzüklerin Efendisi’nden 183 yıl önce geçen animasyon filmi ‘Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim Savaşı’ üzerinde çalışıyor.

Rohan krallığının efsanevi lideri Helm Hammerhand’in hikayesini konu alan animasyonun Nisan 2024’te vizyona girmesi planlanıyor.

Britanyalı yazar J.R.R. Tolkien’in kaleme aldığı ‘Yüzüklerin Efendisi’ fantastik edebiyatın ‘mihenk taşı’ olarkak kabul ediliyor.

Editörün notu: Başlıktaki ‘tam da vaktinde’ ifadesi, serinin ilk filmi Yüzük Kardeşliği’nde Frodo Baggins ile Gandalf arasındaki bir diyaloğa gönderme içeriyor. Diyalogda Frodo, Gandalf’la karşılaşınca “Geç kaldın” der, Gandalf’sa “Bir büyücü asla geç kalmaz Frodo Baggins, ne de erken gelir, tam da istediği vakitte varacağı yerde olur” diye karşılık verir.