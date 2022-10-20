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Yaramazlara biraz batar!

Warner Bros, Yüzüklerin Efendisi’nin NFT’sini çıkartıyor

Warner Bros. Discovery, bir filmin NFT paketini satan ilk büyük stüdyo olacak. Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği yarın çıkıyor.

Görsel: Everett Collection (Warner Bros)

Her NFT, Peter Jackson’ın 2001 yapımı Yüzüklerin Efendisi filminin 4K kopyasının yanı sıra sahne arkası görüntüleri, çok sayıda fotoğraf ve filmden ilham alan özel eserleri içeriyor. Eluvio, Ethereum uyumlu blok zinciri aracılığıyla NFT’lere ev sahipliği yapıyor ve yarın web sitesinde yayımlayacak.


Eluvio CEO’su Michelle Munson, Decrypt’e “Sadece token değil, temel dijital varlıkların kendisi blok zincirinde. Filmde göreceğiniz tüm akışlar blok zinciri üzerinden yetkilendirildi ve dağıtıldı” dedi.

Lord of the Rings IP komisyonu başkanı Thomas Dey, Lord of the Rings’in Marvel veya Star Wars kadar büyük bir seri haline gelebileceğini ve Embracer’ın özellikle oyun alanında büyük planları olduğunu söyledi.

Amazon Prime Video’nun en pahalı yapımı olan Yüzüklerin Efendisi dizisi geçen hafta son bölümünü yayınlamıştı.

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