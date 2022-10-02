Güç Yüzükleri dizisi, Kıyamet Dağı’nın nasıl oluştuğunu gösterdi

Editörün notu: Bu haber Amazon Prime Video’da yayınlanan ‘Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri’ dizisinin ‘Udun’ başlıklı altıncı bölümüne dair ‘spoiler’ içerir.

Fotoğraf: New Line

Evet, ‘Udun’ bölümünde harekete geçirilen volkan, Yüzüklerin Efendisi’ndeki güç yüzüklerinin dövüldüğü meşhur Kıyamet Dağı’ydı.

İngiliz yazar J. R. R. Tolkien’in Orta Dünya’sında meşhur birçok dağ var ama içlerinde bir tanesi var ki Yüzüklerin Efendisi hikayesinde belki de en önemli yeri tutuyor; o da kötü büyücü Sauron’un toprakları Mordor’un merkezindeki volkan, Kıyamet Dağı. Ana hikayede Frodo ve Sam’in Tek Yüzük’ü yok etmek için göreve çıktığı yer de burası.

Amazon’un Güç Yüzükleri dizisinin son bölümünde merkezi sönmeye yüz tutmuş bu volkanın nasıl tekrar harekete geçtiğine dair sürpriz bilgiler edindik.

‘Udun’u izleyenlerin aklına düşen ilk sorunun cevabıyla başlarsak, evet, bölümün sonunda patlayan Kıyamet Dağı’ydı. Volkanın bulunduğu ve bölümde orklarca kuşatılma sahnelerini izlediğimiz Ostirith kasabasıysa hikayenin devamında Mordor’a dönüşecek.

Yine bu bölüm ve öncekinde öğrendiğimize göre o yemyeşil arazi ve güzel dağların, kül ve duman kaplı karanlık bir araziye dönüşümü, Orta Dünya’nın ilk karanlık lordu Morgoth ya da büyücü Sauron’ın planıydı.

Bu plan, ‘anahtar’ kılıcın yerine konmasıyla serbest kalan su kaynağının devasa bir sel baskınına neden olmasıyla ilerledi. Araziyi yara yara giden sel suları, orkların kazdığı tüneller sayesinde, sönmekte olan yanardağın merkezini bir buhar kazanına çevirip onu tekrar harekete geçirdi. Böylece etrafa saçılan eriyik kayalar ve magma kasaba ve civarını köze çeviriyor ve anlaşılan o ki bölge tüm hikaye boyunca böyle kalacak.

Kıyamet Dağı’nın arka planı Tolkien’in külliyatında tam olarak verilmemiş ama dizideki hikaye eldeki bilgilere uygun ilerliyor. Bu bölgenin her zaman Mordor olarak adlandırılmadığı ve bu adın muhtemelen Kıyamet Dağı’nın patlamasından sonra konduğu biliniyordu ama patlamaya neden olanın yer altından ilerleyen bir sel baskını olduğuna dair bilgi yoktu.

Bölgenin nasıl dönüşeceği ve Sauron’un buraya nasıl yerleşeceğiniyse ilerleyen bölümlerde görebileceğiz.