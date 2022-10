House of Dragon ve Güç Yüzükleri rekabeti: Hangi dizi önde götürüyor?

Bu sezon birbirine rakip olarak çekilen ve televizyonun en çok konuşulan yapımları arasında yer alan ‘Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri’ ile ‘House of Dragon’ dizileri sezon finalini yapmaya hazırlanırken, yarışın kafa kafaya gittiğini söylemek mümkün.

Güç Yüzükleri – House of Dragon

BBC’nin aktardığına göre birkaç hafta arayla yayımlanmaya başlayan iki dizi de fantezi edebiyatının önde gelen eserlerinde yer alan ana olayların önceki dönemlerini anlatıyor.

Her iki dizi de bölümlerini dijital yayın platformlarında haftalık olarak yayınlıyor. Güç Yüzükleri Amazon’da cuma, House of Dragon ise HBO Max’de pazar akşamlarının vazgeçilmezi. Şu sıralar iki dizi de sezon finalini yapmaya hazırlanırken iki yapım arasındaki rekabette hangisinin önde olduğu büyük bir soru işareti.

İzlenme sayıları birbirine yakın

HBO ve Amazon platformlarındaki yapımların ne kadar izlendiğini düzenli olarak açıklamıyor. Bir izleme verisi elde edilemediği için de tam bir kıyaslama yapmak pek mümkün değil.

İki dizinin de daha yeni başladığı dönemde açıklanan ilk verilere göre Amazon, Güç Yüzükleri’nin 25 milyon kişi tarafından, HBO ise House of Dragon’ın 29 milyon kişi tarafından izlendiğini ortaya koymuştu. Bu yüzden iki dizinin de izlenme sayısının birbirine oldukça yakın olduğunu söylemek mümkün.

House of Dragon

House of Dragon daha çok konuşuluyor

Ancak sosyal medyadaki tartışmalara ve Google’da yapılan aramalara bakılırsa House of Dragon’un daha çok konuşulduğu görülüyor.

Güç Yüzükleri’nin öne çıktığı alan bütçesi. Şimdiye kadar televizyona yapılan en pahalı iş olarak tarihe geçen dizinin toplam maliyeti 700 milyon doları buldu.

House of Dragon’ın en büyük avantajı ise daha 2019 yılında sona ermiş olan, dünyanın en çok izlenen dizilerinden, televizyon tarihini değiştiren Game of Thrones’un (Taht Oyunları) şöhretinden yararlanması. Bazı analist ve televizyon eleştirmenlerine göre bir daha Game of Thrones kadar büyük bir etki yaratan bir yapımla karşılaşmak mümkün olmayabilir.

Tam da bu yüzden, rekabetin bu kadar kızıştığı bir dönemde Amazon için de HBO için de bu yapımlarının izleyiciyi platformlarına çekmesi büyük bir önem taşıyor.

Warner Bros. Discovery ile birleşme kararı alan HBO ve HBO’nun dijital platformu HBO Max’in başarısı şirketin geleceği açısından kritik. House of Dragon bu açıdan büyük bir önem taşıyor. Amazon da ise durum daha farklı.

Her ne kadar Amazon’un birincil gelir kaynağı e-ticaret olsa da, online televizyon ve dizi platformu olarak şimdiye kadar rakiplerinden çok daha geride bir performans izledi. Bu yüzden Amazon’un başındaki Jeff Bezos’un ‘kendi Game of Thrones’unu’ yaratmak istediği, bunun da Güç Yüzükleri olduğu biliniyor.

Ancak iki şirketin de öncelikli niyeti sadece bu dizilerin izlenme sayılarından bir başarı yakalamak değil; iki şirket de bu yapımların ait olduğu büyük içerik evrenleri yaratıp başka diziler ve satış kanalları yaratmak niyetinde.

O yüzden ilk sezonları bitmek üzere olsa da bu iki yapımın rekabetinin henüz sona erdiğini söylemek pek mümkün değil.

İki yapım birbirini besliyor

House of the Dragon’un yapımcısı Ryan Condal, The Wrap’e bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Birinin Güç Yüzükleri’ni izlemesinin House of Dragon’u izlemediği anlamına geleceğini sanmıyorum” diyerek iki yapımın da birbirini beslediğini savundu.