Güç Yüzükleri’nde sezon finaline doğru: Son bölümün fragmanı yayımlandı

Amazon dizisi Güç Yüzükleri’nin sezon finalinin fragmanı yayımlandı.

Bronwyn’yi canlandıran Nazanin Boniadi (solda) ve Galadriel rolündeki Morfydd Clark

Dizinin 14 Ekim’de gösterilecek sezon finalinin fragmanın büyük kısmında ilk sezonda yayımlanan yedi bölümden sahneler var.

Fragmanda yüzüklerin dövülmesi ve Sauron’un gelişi, “Mordor yükselecek, kahramanlar düşecek ve her şey ortaya çıkacak” sözleri ve ‘Sauron’ müziğiyle gösteriliyor.

Oyuncular henüz finali görmediklerini belirtirken Lord Celebrimbor’u canlandıran Charles Edwards, iki yıl önce çekimler sırasında senaryoların yeniden yazıldığından bahsetmişti.