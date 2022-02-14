Yüzüklerin Efendisi dizisinden ilk fragman geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Erdoğan Toprak, altı partinin toplantısından adaylık tartışmalarına dair çıkan sonuca ilişkin “Masadan onay çıkmadan bir şey söylemek doğru olmaz, ancak en yakın aday o gibi duruyor” dedi. Toprak, Kılıçdaroğlu’nun ittifak içinde kabul gördüğünü söyledi.