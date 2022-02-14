Diken

Yaramazlara biraz batar!

Yüzüklerin Efendisi dizisinden ilk fragman geldi

Amazon’un merakla beklenen ‘Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri‘ dizisinin ilk fragmanı yayınlandı.

Fotoğraf: Diken

Dizi, Hobbit ve Yüzüklerin Efendisi üçlemeleri ile hikâyeleri anlatılan dönemin binlerce yıl öncesini anlatıyor.


Dizide filmlerden bilinen Galadriel, Elrond ve o zaman diliminde yaşadığı varsayılan Hobbitler de var.

Daha önce paylaştığı kısa tanıtım videolarıyla heyecan yaratan dizinin ilk fragmanı Super Bowl (ABD Ulusal Amerikan Futbolu Ligi) finali sırasında gösterildi.

Dizi, 2 Eylül’den itibaren Amazon Prime’dan izlenebilecek.

İlk 30 gün ücretsiz deneme imkanı sunan Amazon Prime’ın şu an Türkiye’de abonelik ücreti aylık 7,90 TL.

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