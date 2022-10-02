Güç Yüzükleri, Orkların lideri Adar’ın hikayesine de ışık tuttu: ‘Sauron’ teorisi şimdilik rafa kalktı

Amazon’da yayınlanan Güç Yüzükleri dizisinin son bölümü, ‘yeni kötü adam’ Adar’ın da hikayesine ışık tuttu.

Editörün notu: Bu haber Amazon Prime Video’da yayınlanan ‘Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri’ dizisinin ‘Udun’ başlıklı altıncı bölümüne dair ‘spoiler’ içerir.

Fotoğraf: Prime Video

Dizi başladığından bu yana gözler, ilk karanlık lord olarak bilinen Morgoth’un en büyük hizmetkarı ve Yüzüklerin Efendisi filmlerinden aşina olduğumuz kötü büyücü Sauron’un ne zaman ortaya çıkacağındaydı.

Dizinin hayranları, Orkların lideri olarak karşımıza çıkan Adar’ınsa Sauron olup olmadığına dair teorileri tartışıyordu. Hatta dizide de Orklara biat etmeye gelmiş bir insan, Adar’a Sauron diye seslenmiş ama olumlu ya da olumsuz bir yanıt gelmemişti. Bu sahne de teorileri güçlendirmişti.

Altıncı bölümdeyse Adar, Orta Dünya’ya ada halkı Numenorlularla birlikte yeniden ayak basan elf savaşçı Galadriel’e kötü büyücü Sauron’u ikiye böldüğünü söyleyip öldürdüğünü anlattı. Yani Adar’ın Sauron olduğuna dair teoriler şimdilik rafa kalktı.

”Derin bir acıma ve yaralı asalet duygusunu da hissettirebilen bir kötü karakter” olarak tanımlanan Adar’ın Galadriel’e orkları, kendi deyimiyle ‘Urukları’ sempatik gösteren sözler söylediğini görüyoruz.

Galadriel’se Adar’la konuşmasında, onun Morgoth tarafından kaçırılıp işkence görmüş ve kendi hizmetine bağlanmış Elflerden olduğunu vurguluyor.

Adar, Güç Yüzükleri’nin son bölümünde merkezi sönmeye yüz tutmuş bir volkanı tekrar harekete geçirmişti. Bu volkan, Yüzüklerin Efendisi’ndeki güç yüzüklerinin dövüldüğü meşhur Hüküm Dağı, sahnelerini izlediğimiz Ostirith kasabasıysa hikayenin devamında Sauron’ın toprakları Mordor’a dönüşecek.

J. R. R. Tolkien’in orijinal eserindeyse Adar karakteri yok. Yani Adar, Güç Yüzükleri dizisinin senaristleri tarafından yaratılmış bir karakter. O yüzden Adar’ın Sauron’a dair söylediklerinin doğru olup olmadığını ve Hüküm Dağı’nı yeniden harekete geçirmesiyle neyi amaçladığı önümüzdeki bölümlerde anlayacağız.