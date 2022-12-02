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Yaramazlara biraz batar!

Joseph Mawle artık ‘Orkların lideri’ değil: Yaşasın yeni Adar!

Dijital yayın platformu Amazon Prime, ‘Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri’nin ikinci sezonuna yeni oyuncuların katıldığını duyurdu. Yeni sezonda ‘Orkların lideri’ Adar’ı Sam Hazeldine canlandıracak.

Adar’ı canlandıran Joseph Mawle

Amazon Prime, ‘Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri’nin ikinci sezonunda yer alacak yeni oyuncu kadrosunu duyurdu.


İkinci sezonda Adar’ı artık Joseph Mawle değil Sam Hazeldine canlandıracak.

İkinci sezonda Adar’ı canlandıracak Sam Hazeldine

Mawle, dün Twitter hesabından yaptığı açıklamada diziden neden ayrıldığına ilişkin bilgi vermezken, dizinin oyuncularını ve ekibi uzaktan destekleyeciğini söyledi:

“Orta Dünya’yı ve Tolkien’in mitolojisini keşfetmeyi çok sevdim. Karakterin beğenilmesi beni onurlandırdı. Size hikayesini anlatmaya önem verdim. Yine de bir aktör olarak yeni karakterler ve dünyalar keşfetmek benim dileğim ve iş tanımım olmaya devam ediyor. İkinci sezon için oyunculara ve ekibe en iyi dileklerimle, sizi uzaktan destekleyeceğim.”

Öte yandan, diziye katılan isimler arasında Gabriel Akuwudike, Yasen ‘Zates’ Atour, Ben Daniels, Sam Hazeldine, Amelia Kenworthy, Nia Towle ve Nicholas Woodeson yer alıyor.

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