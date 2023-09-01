Yüzde 80 zamdan sonra: Benzine 98 kuruşluk indirim

15 gün önce 1,55 lira zam yapılan benzinde bugünden geçerli olmak üzere ortalama 98 kuruş indirime gidildi. Akaryakıt fiyatları seçimden bu yana yüzde 80 zamlanmıştı.

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Akaryakıtta 16 Temmuz’da Resmi Gazete‘de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla 5 liralık ÖTV artışı yansıtılmış, KDV’nin de dahil edilmesiyle litre fiyatlarına 6 lira zam yapılmıştı.

Seçimlerden bu yana akaryakıt fiyatlarına yüzde 80’in üzerinde zam yapıldı. Seçimlerden önce benzin fiyatları 19,81 lira; motorin fiyatları 18,59 TL seviyesindeydi. Yılbaşında ise benzin 19,48 lira; motorin 22,06 liradan satılıyordu.

Art arda gelen zamlarla ortalama benzinin fiyatı 37,71 lira; motorinse 38,34 liraya yükselmişti.

İndirimler

Motorinin litre fiyatı 18 Ağustos itibariyle 1,51 lira indirimle 36,87 liraya gerilemişti.

Benzine, 16 Ağustos gecesinden geçerli olmak üzere 1 lira 55 kuruş zam yapılmıştı. BloombergHT’nin aktardığına göre benzine bu kez ortalama 98 kuruş indirim yapıldı. İndirimle İstanbul Avrupa yakasında benzinin litresi 36,80 liraya geriledi. Benzinin litresi Ankara’da 37,35 lira, İzmir’de 37,47 lira, Bursa’da 37.40 lira, Adana’da 37.80 lira, Antalya’da 37.98 lira, Diyarbakır’da ise 38.03 lira oldu.