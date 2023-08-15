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Yaramazlara biraz batar!

Benzine zam

Benzine, bu gece yarısından itibaren 1 lira 55 kuruş zam geldi.

Fotoğraf: AA

NTV’nin haberine göre bu zamla birlikte benzinin fiyatı ortalama 37,71 lira oldu.


Motorinin fiyatıysa ortalama 38,34 lirada sabit kaldı.

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Benzine zam

Benzine, bu gece yarısından itibaren 1 lira 55 kuruş zam geldi.

İmamoğlu yeniden kazanabilir mi?

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