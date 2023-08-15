Benzine zam

İYİ Parti yöneticisi Buğra Kavuncu, yerel seçimlerle ilgili “31 Mart 2024’te nasıl bir yapı olursa olsun bütün parti teşkilatlarımız olarak sanki tek başımıza girecekmiş gibi çok güçlü ve ciddi bir şekilde hazırlığımızı yapmak durumundayız” dedi.