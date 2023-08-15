Benzine zam

Benzine, bu gece yarısından itibaren 1 lira 55 kuruş zam geldi.
NTV’nin haberine göre bu zamla birlikte benzinin fiyatı ortalama 37,71 lira oldu.
Motorinin fiyatıysa ortalama 38,34 lirada sabit kaldı.
Yaramazlara biraz batar!
Benzine, bu gece yarısından itibaren 1 lira 55 kuruş zam geldi.
NTV’nin haberine göre bu zamla birlikte benzinin fiyatı ortalama 37,71 lira oldu.
Motorinin fiyatıysa ortalama 38,34 lirada sabit kaldı.
Benzine, bu gece yarısından itibaren 1 lira 55 kuruş zam geldi.
Ekrem İmamoğlu sanırım siyaset hayatının en büyük riskini alıyor yeniden İstanbul Büyükşehir adaylığını açıklarken. ‘İstanbul’u AKP’den alan kişi’ olarak ulusal siyasette yükselişe geçen İmamoğlu Mart 2024’de seçimi kaybederse siyasal kariyeri biter.
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