Yutulabilir mide balonları, yanlış yerde açılarak yaralanmaya neden olabilir

Yutulabilir mide balonları, mide yerine yemek borusu ya da 12 parmak bağırsağında açılarak yaralanmaya ve yırtılmalara neden olabilir.

Fotoğraf: Allurion

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), dün bir firmaya ait mide balonu sisteminin satılmasını ve bulundurulmasını tedbir amaçlı durdurdu. Söz konusu karar Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nca nihai karar verilene kadar geçerli olacak.

Bu firmaya ait mide balonları hastalarda risk yarattığı gerekçesiyle Fransa tarafından da yasaklanmıştı.

TİTCK’nın açıklaması şöyleydi:

“Sağlık Bakanlığı’na bağlı TİTCK da AB Komisyonu’ndan çıkacak karar süresince söz konusu mide balonu sisteminin Türkiye’de uygulanmasını durdurmuştur.”

Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, yutulabilir mide balonlarının yasaklanmasının doğru bir adım olduğunu savundu.

Göral’a endoskopi yapılmadan uygulanan mide balonlarının kanser, ülser ve reflü gibi hastalıkların teşhisini zorlaştırdığını vurgulayarak “Yutulabilir mide balonlarında bu süreç atlanıyordu. Dolayısıyla erken teşhis şansı ortadan kalkıyor ve hastaların sağlığı riske atılıyordu” dedi.

Mide balonu uygulamalarının uzmanlık gerektirdiğini vurgulayan Göral şöyle konuştu:

“Yutulabilir balonlar, mide yerine yemek borusu ya da 12 parmak bağırsağında açılarak yaralanmalara ve yırtılmalara sebep olabiliyor.

Ayrıca mide kanseri veya başka bir sorunun varlığı kontrol edilmeden uygulandığından, erken teşhis şansı kaçırılıyordu.

Yutulabilir mide balonu mideye indikten sonra kendiliğinden şişiyor ve beş, altı ay sonra kendiliğinden eriyip atılıyor.

Bu belki bir avantaj gibi görünebilir, ancak klasik mide balonlarında biz balonu şişiriyoruz ve altı ay ya da 12 ay sonra hasta tekrar bize gelerek balonun içindeki sıvıyı boşaltıp, balonu ağız yoluyla çıkarıyoruz.”

Göral’a göre bakanlığın yasağı doğru ve obezite tedavisinde klasik mide balonları hem daha güvenilir hem de daha etkili.