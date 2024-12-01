Türkiye'de 10 kişiden üçü obez

Türk Gastroenteroloji Derneği (TGD) Başkanı Prof. Dr. Mehmet Cindoruk “Verilere göre toplumumuzun yüzde 30’u obez” dedi.

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TGD tarafından, Antalya’daki bir otelde düzenlenen 41. Ulusal Gastroenteroloji Haftası Kongresi yapıldı.

Cindoruk kongrede şunları dedi:

* Obezite kilo sorunu değil bir hastalıktır. Dünyada gelişmiş ve gelişmemiş ülkeler dahil hepsinde büyük bir sorundur. Türkiye obezite sıklığı konusunda maalesef Amerika ile yarışır hale geldi, oranlar neredeyse birbirine yakın. Obezite riskini gösteren haritalandırmaya göre, Amerika’da biz de kırmızı işaretliyiz. Verilere göre, toplumumuzun yüzde 30’u obez.

* Obezite, sadece fiziksel görünümle ilgili değil sağlık üzerinde çok ciddi etkileri olan bir durumdur. Obezite kolon kanseri, meme kanseri, rahim ağzı kanseri gibi kanser türlerinin yanı sıra kalp hastalıkları, eklem problemleri, depresyon ve sosyal izolasyon gibi pek çok olumsuz duruma yol açmaktadır.

‘Batı tarzı beslenme, bağışıklık sisteminin dengesini bozuyor’

Kongre Başkanı Prof. Dr. Aykut Ferhat Çelik’se inflamatuar bağırsak hastalıklarının giderek arttığına işaret ederek şöyle devam etti:

* Çevresel faktörler tetikleyici. Çevrede artık çok fazla toksin var, Antartika’ya kadar toksinler, mikroplastikler yayılmış durumda ve ister istemez her şeyin içinde bunlar alınıyor. Vücut da bunları farklı bir antijen olarak gördüğünden reaktif davranış gösteriyor ve bu toksinler bağırsaklardaki yararlı floraya da zarar veriyor.” değerlendirmesinde bulundu.

* Batı tarzı beslenme, yüksek oranda işlenmiş gıdalar, endüstriyel kirlilik ve toksinlere maruz kalma, sigara, kronik stres gibi çevresel faktörler bağışıklık sisteminin dengesini bozarak hem hastalığın ortaya çıkmasında hem de şiddetinde etkili olabilmektedir.