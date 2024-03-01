Dünyada obezite ‘salgını’: 1 milyar sınırı aşıldı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) obez sayısının 1 milyarı geçtiğini açıkladı.

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Bu sayı, DSÖ ile bir grup uluslararası araştırma görevlisinin bilimsel çalışmasında ortaya çıktı.

Bu konudaki en yetkin bulgular olarak kabul edilen araştırmanın sonuçları tıp dergisi The Lancet’te yayımlandı.

DW Türkçe’nin aktardığına göre araştırmada 190 ülkede 220 milyon insanın verileri baz alındı.

1990’a göre yetişkinlerde obezite bir kattan fazla arttı. 5-19 yaş aralığındaki çocuk ve gençlerde dörde katlandı.

Obez insanların nüfusa oranının özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerde yüksek olduğu kaydedildi.

Kalp damar hastalıkları, böbrek hastalıkları, diyabet ve belli kanser türlerine neden olan obezitenin dünya genelinde yetersiz beslenmeden daha yaygın olduğu kaydedildi.

‘Zenginlerin problemi sanıyorduk’

Cenevre’de araştırmanın sonuçlarıyla ilgili basın toplantısında konuşan DSÖ’nün Beslenme ve Gıda Güvenliği Bölümü Başkanı Francesco Branca “Geçmişte obeziteyi zenginlerin bir problemi sanıyorduk. Obezite dünyanın bir problemi” dedi.

Daha önceki bilimsel projeksiyonlarda 1 milyar sınırının 2030 yılında geçileceği öngörülmüştü.

Bilim insanları obeziteye karşı bilgilendirme, çocuk ve gençlerin sağlıksız gıdalar ve içeceklerden korunması, sağlıklı beslenme için vergi politikalarının düzenlenmesi ve ürünlerin içeriğinin doğru şekilde etkilenmesi gibi tedbirler alınması gerektiğini ifade etti.