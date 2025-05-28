Diken

Yaramazlara biraz batar!

Yurt dışına kaçırılmak istenen 2 bin 922 tarihi esere el konuldu

İstanbul’da yurt dışına kaçırılmak istenen 2 bin 922 tarihi esere el konuldu.

Fotoğraflar: AA

Fatih ve Kadıköy ilçeleriyle İstanbul Havalimanı’ndaki altı operasyonda yedi zanlı gözaltına alındı.


Havalimanında yakalanan Avustralyalı Anzak şüphelinin, Çanakkale Gelibolu Yarımadası’nda atalarına ait olduğu düşünülen bazı savaş kalıntılarını toplayarak ülkesine götürmeye çalıştığı anlaşıldı.

Zanlının bagajında yapılan aramada bölgedeki kazılardan çıkarıldığı belirlenen 108 eser ve obje bulundu.

Fatih ve Kadıköy’deki şüphelilerin adreslerindeyse Lidyalılara ait olduğu değerlendirilen MÖ 7’nci yüzyıla tarihlenen iki altın ve gümüş sikke dahil Roma, Bizans, Abbasi, Osmanlı ve Anadolu Selçuklu dönemlerine ait toplam 1143 sikkeye el konuldu.

17, 18 ve 19’uncu yüzyıllarda Osmanlı dönemine ait hat, berat ve fermanların yanı sıra aynı yüzyıllara ait Hristiyanlık inancında kutsal kabul edilen ve kiliselerde ibadet sırasında kullanılan ikonaların da aralarında yer aldığı 1671 obje bulundu.

Sultan Abdülhamid ve 3’üncü Selim dönemlerine ait orijinal fermanlar da el konulan eserler arasında yer aldı.

Eserlerin, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü, Ayasofya Tarihi Müzesi Müdürlüğü ile Türk ve İslam Eserleri Müzesi Müdürlüğü’ne teslim edilecek.

Çanakkale’de iki kardeş yerde buldukları tarihi eseri müzeye teslim etti

Alman turist kiralık scooter’la antik Roma eseri ‘çalarken’ yakalandı

ABD, yurt dışına kaçırılan 18 tarihi eseri Türkiye’ye iade etti

Isparta’da çalınan tarihi eser, yedi yıl sonra Ankara’da bulundu

SON HABERLER