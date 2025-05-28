İstanbul’da yurt dışına kaçırılmak istenen 2 bin 922 tarihi esere el konuldu.

Fotoğraflar: AA

Fatih ve Kadıköy ilçeleriyle İstanbul Havalimanı’ndaki altı operasyonda yedi zanlı gözaltına alındı.

Havalimanında yakalanan Avustralyalı Anzak şüphelinin, Çanakkale Gelibolu Yarımadası’nda atalarına ait olduğu düşünülen bazı savaş kalıntılarını toplayarak ülkesine götürmeye çalıştığı anlaşıldı.

Tarihi Eser Kaçakçılarına Yönelik Operasyon🚨



Fatih, Kadıköy ve İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirilen 6 ayrı operasyonda⬇️



📌 Lidya, Roma, Bizans, Osmanlı ve Selçuklu dönemlerine ait 1143 sikke,

📌 XVII-XIX. yy.’a ait 1671 tarihi obje,

📌 Millî Mücadele döneminden kalma 108… pic.twitter.com/khg4AZ79bi — İstanbul Emniyet Müdürlüğü (@istanbul_EGM) May 28, 2025

Zanlının bagajında yapılan aramada bölgedeki kazılardan çıkarıldığı belirlenen 108 eser ve obje bulundu.

Fatih ve Kadıköy’deki şüphelilerin adreslerindeyse Lidyalılara ait olduğu değerlendirilen MÖ 7’nci yüzyıla tarihlenen iki altın ve gümüş sikke dahil Roma, Bizans, Abbasi, Osmanlı ve Anadolu Selçuklu dönemlerine ait toplam 1143 sikkeye el konuldu.

17, 18 ve 19’uncu yüzyıllarda Osmanlı dönemine ait hat, berat ve fermanların yanı sıra aynı yüzyıllara ait Hristiyanlık inancında kutsal kabul edilen ve kiliselerde ibadet sırasında kullanılan ikonaların da aralarında yer aldığı 1671 obje bulundu.

Sultan Abdülhamid ve 3’üncü Selim dönemlerine ait orijinal fermanlar da el konulan eserler arasında yer aldı.

Eserlerin, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü, Ayasofya Tarihi Müzesi Müdürlüğü ile Türk ve İslam Eserleri Müzesi Müdürlüğü’ne teslim edilecek.