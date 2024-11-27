Isparta'da çalınan tarihi eser, yedi yıl sonra Ankara'da bulundu

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde 2017’de sergilendiği müze müdürlüğü bahçesinden çalınan yaklaşık bin 600 yıllık mezar steli, Ankara’da bulundu.

Yaklaşık 1600 yıllık mezar steli, Geç Roma dönemine ait, üzerinde Grekçe Roma ordusunda görevli Diodoros isminde ‘Optio’ (hemen her görevi üstlenmiş ve bundan dolayı çok çeşitli görevleri yerine getirmiş kişilere verilen bir rütbe) görevinde bulunan komutana ithafen yapılmış.

Eser, Nevşehir’den Isparta’nın Yalvaç ilçesine tarihi eser satmaya giden dört kişinin 31 Ekim 2010’da Eğirler Köyü yakınlarında durdurulması sonucu ele geçirilmişti.

2014’te Yalvaç Müzesi Müdürlüğü envanterine giren eser, 2017’de sergilendiği Yalvaç Hükümet Konağı ve adliye binası ortasındaki demir korkuluklarla çevrili müze müdürlüğü bahçesinden çalındı.

Polis, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü sitesinde Kaybolan Kültür Varlıkları Listesi’nde bulunan tarihi eserin Ankara’da olduğunu öğrendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda tarihi eseri Ankara’ya getirdikleri ve satmaya çalıştıkları iddia edilen dört kişi gözaltına alındı.

Yeniden bulunan bin 600 yıllık mezar steli, tekrar envantere kaydedildi.

Gözaltına alınan dört kişiden üçü tutuklanırken bir kişiyse adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.