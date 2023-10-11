Urartu dönemine ait 37 tarihi eser Türkiye’de

İsviçre, Urartu dönemi ve öncesine ait 37 parça tarihi eseri Türkiye’ye iade etti.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre tarihi eserlerin iadesi için Türkiye’nin Bern büyükelçiliğinde program düzenlendi. Programda, Türkiye ile İsviçre arasında 15 Kasım 2022’de imzalanan ‘Arkeolojik Kültür Varlıklarının Yasadışı İthali ve Transit Geçişinin Önlenmesi ile İadesine İlişkin Anlaşma’ kapsamında eserlerin iadesi yapıldı.

Çoğu Urartu döneminden kalma bronz objelerden oluşan tarihi eserler arasında 6 bin yıllık Kusura tipi idol de bulunuyor.

Eserler arasında bronz kaplar, at koşum takımı parçaları, Roma Dönemi’ne ait bir geyik figürü ve gümüş vazo parçası da yer alıyor.