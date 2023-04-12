Ankara ve İzmir’de Yeşil Sol Parti seçim bürolarına saldırı düzenlendi.
Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre Yeşil Sol Parti’nin Ankara’nın Mamak ilçesinde bulunan Hüseyingazi seçim bürosuna saldırı gerçekleştirildi.
Büro görevlileri, önceki gün Yeşil Sol Parti bayraklarının söküldüğünü ve büronun karşısına Türk bayrağı asıldığını söyledi.
İzmir’de de Menemen ilçesinde bulunan seçim bürosuna da saldırı düzenlendi.
İki saldırgan, saldırı anını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Parti yöneticileri, ‘yaşları küçük olduğu gerekçesiyle’ saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulunmadı.