Yeşil Sol Parti seçim bürolarına saldırı

Brezilya’nın Fortaleza Havalimanı’nda 4 Ağustos 2021’de Türkiye’de kurulu ACM Havayolları şirketine kayıtlı jette yakalanan 1,3 ton kokainle ilgili davada mahkeme, tutuklu sanıklar Şeyhmus Özkan ve pilot Veli Demir’in tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Bir sonraki duruşma 7 Temmuz’da yapılacak.