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Yaramazlara biraz batar!

Yeşil Sol Parti Kocaeli adayı gözaltına alındı

Yeşil Sol Parti Kocaeli 13’üncü sıra milletvekili adayı Ayten Dönmez, gözaltına alındı.

Görsel: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Dönmez’in ‘geçmiş dönemde illegal yollarla yurt dışına çıkarak PKK’ya katıldığını sonra yine illegal yollarla yurt içine geldiğini’ iddia etti.


Ekipler Dönmez’i Üsküdar’daki ikametinde gözaltına aldı.

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre polis, Dönmez’in sorgusunda ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ ve ‘Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet’ suçlarından kaydı olduğunu ‘tespit etti.’

Cep telefonuna el konan Dönmez’in İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri sürüyor.

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