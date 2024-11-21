Yerlikaya, öldürülen kadınları suçladı: İkazımıza uymadan kapıyı açmış

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya,“Koruma kararı olmasına rağmen geçen sene 32 hanımefendi ikazımıza uymadan, kapıya adam gelince açmış, içeride vurmuş onu” dedi.

Anka‘nın aktardığına göre Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda İçişleri Bakanlığı’nın bütçe görüşmeleri sırasında Yerlikaya, kadın cinayetleri hakkında şunları söyledi:

“BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi 2021 yılında 100 bin kadın nüfusuna göre kadın cinayeti ortalama oranı 1,1; 2022 yılında 1,2 olmuş. Maalesef dünyada yukarıya doğru bir yükseliş trendi var, bunu BM söylüyor.

Kadın şiddetle ilgili sıfır tolerans diyoruz. 2022’de 284, 2023’te 309, 2024’ün ilk 10 ayında 276 tane kadın cinayeti var. Elektronik kelepçeyle ilgili kapasite sorunumuz yok. 1500 olan kapasiteyi 5 bine artırabiliriz hızlıca, bu konuda bir sorunumuz yok. Biz koruma kararı aldığımız kadına bir belge imzalatıyoruz. Koruma kararı aldıktan sonra belgedeki 11 maddeyi polisler okuyor. ‘Seni korumaya aldık ama buna riayet et’ diyor. Diyor ki mesela, ‘Şüphelinin size yaklaşması halinde en yakın korunaklı yere geçerek kolluktan direkt yardım iste. Şüpheliyle sakın yüz yüze görüşme.’ Çünkü tecrübeyle sabit. Bunların hepsini onlara okuyoruz.

Haftada bir gün muhtara ‘Buraya gelip giden var mı’ diye soruyoruz. İstihbarat artık ona takılıyor. İlk defa söylüyorum koruma kararı olmasına rağmen geçen sene 32 hanımefendi şuradaki ikazımıza uymadan, kapıya adam gelince açmış, içeride vurmuş onu.”

CHP’li ve DEM Partili vekiller Yerlikaya’ya “Kadınları suçlamak ne kadar kolay” sözleriyle tepki gösterdi.

Yerlikaya da vekillere, “Sen kimden yanasın? Biz kadını koruyoruz” diyerek yanıt verdi.