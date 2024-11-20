Mersin’de bir kadın dini nikahlı eşi tarafından öldürüldü

Mersin’in Toroslar ilçesinde bir kadın, dini nikahlı eşi tarafından boğularak öldürüldü.

Fotoğraf: Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu

Akbelen Mahallesi’ndeki müstakil evde yaşayan 24 yaşındaki Aybeniz Top ile dini nikahlı eşi Hasan F. arasında henüz nedeni bilinmeyen bir tartışma çıktı.

Hasan F. bir çocuk annesi Aybeniz Top’u boğarak öldürdü.

Kaçan şüpheli, polis ekiplerince Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde yakalandı.

Hasan F. ağustosta katıldığı bir televizyon programında Aybeniz Top’un kaçırılarak zorla tutulduğunu iddia etmiş, birkaç gün sonra programa katılan kadınsa iddiayı yalanlamış ve dini nikahlı eşinden şiddet gördüğü için evden ayrıldığını söylemişti.

Top, programdan sonra Hasan F. ile barışarak babasına ait Akbelen Mahallesi’ndeki evde yaşamaya başlamıştı.