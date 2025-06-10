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Yaramazlara biraz batar!

Yerlikaya: Komisyon kurduk, hız uyarı levhaları gözden geçirilecek

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, seyir hızını düşüren hız uyarı levhalarının tekrar gözden geçirilmesi için inceleme komisyonu kurulduğunu duyurdu.

Fotoğraf: AA

Yerlikaya’nın 5 Haziran’daki açıklamasına göre mobil radar sayısı 1485.


Arefe ve bayramın ilk günü yola çıkan sürücülere kesilen cezalar sosyal medyada gündem olmuştu. Pek çok kullanıcı paylaşımlarında cezaların abartılı olduğu belirtmişti.

Arefe ve bayramın ilk günü toplam 35 bin 682 araca hız ve radar işlemi yapılmıştı.

Yerlikaya takip eden günlerde radar verilerini paylaşmadı.

Bugünkü açıklamasındaysa konuya ilişkin bir komisyon kurulduğunu duyurdu:

“Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız ile İçişleri Bakanlığı olarak, karayollarımızdaki uyarı levhalarıyla ilgili bir inceleme komisyonu kurduk. Seyir hızını düşüren hız uyarı levhaları tekrar gözden geçirilecek.”

Bakan ayrıca radar uygulamalarındaki amacın, cezai işlem değil, can kayıplarını önlemek olduğunu belirtti.

Bayram tatilinin beş günlük bilançosu: 44 ölü, 6 bin 370 yaralı

İki günlük bilanço: Hız ve radar işlemi sayısı 35 bin 682

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