Yenidoğan davası: 10 kişi için tahliye kararı

29’u tutuklu 58 kişinin yargılandığı ‘yenidoğan çetesi’ davasında 10 kişi hakkında tahliye kararı verildi.

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Sanıklar, İstanbul’da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olmak ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) üzerinden haksız kazanç sağlamakla suçlanıyor.

Bugün Bakırköy 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada ara karar açıklandı.

Mahkeme tutuklu 29 sanıktan 10’unun adli kontrolle (yurt dışı yasağı ve imza şartı) tahliyesine karar verdi.

Tahliye edilen isimler şöyle:

Aslı Alemdağ (Reyap Hastanesi çalışanı hemşire)

Benar Mansuroğlu (Silivri Kolan Hastanesi’nin mesul müdürü ve başhekimi)

Gözde Polat (Özel Avcılar Hospital tıbbi sekreteri)

Remzi Karaca (Çorlu Reyap Hastanesi’nde hasta sevklerini koordine etmekle suçlanıyordu)

Deniz Korkmaz (Duygu Hastanesi’nde hemşire)

Renas Kılıç (Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü çalışanı)

Fehmi Alperen (İBB Hızır Acil Birimi çalışanı)

Murat Mantuş (TRG Hospitalist Hastanesi genel müdürü)

Müberra Palabıyık (Doktor)

Senanur Ünlü (Tıbbi sekreter)

Mahkeme, tutuksuz sanıklar sekreter Gözde Kul Yadigar, başhemşire Hilal Vatansever, başhekim İbrahim Oktay, garson Meryem Küçükoğlu ve hemşire Tuğba Özkaynak için adli kontrol şartını kaldırdı.

Başka suçtan tutuklu bulunan sanık Mustafa Kemal Zengin’inse dosyası ayrıldı.

Heyet, SGK’nın maddi zararının ne kadar olduğunun bilginin mahkemeye gönderilmesini istedi.

Tüm duruşma tutanaklarının Adli Tıp Kurumu’na gönderilmesine hükmeden mahkeme, 19 sanığınsa tutukluk hallerinin devamına karar verdi.

Duruşma 30 Haziran’a erteledi.



