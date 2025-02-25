Yenidoğan çetesi davasında dört kişinin tahliye kararına itiraz

Yenidoğan çetesi davasının 3’üncü duruşmasında dört tutuklu sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine Bakırköy başsavcılığı itiraz etti.

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Bakırköy 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dünkü duruşmada, tutuklu sanıklar Birinci Hastanesi hasta hakları sorumlusu Emine Avcı, Esenyurt Reyap Hastanesi’nde medikal muhasebeci Funda Özen, ambulans şoförü Hüseyin Gündüz ve acil çağrı merkezi çalışanı Serdar Yüksel’in verdiği tahliye kararına itiraz edildi.

Bakırköy başsavcılığı itirazında dört sanık hakkındaki yargılamanın tutuklu olarak devam etmesini istedi.

Dört sanığın tahliyesinin ardından davadaki tutuklu sanık sayısı 21’e düşmüştü.

Yenidoğan çetesi hakkında

İstanbul’da aralarında sağlıkçıların olduğu bir grubun bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddiasına ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne 27 Mart 2023’te CİMER’den gelen ihbar üzerine başlatılmıştı.

Çete 10 bebeğin ölümüyle suçlanırken, 19 hastane ve sağlık hizmeti şirketi ‘malen sorumlu’ olarak yer alıyor.

Bakırköy başsavcılığınca hazırlanan 1399 sayfalık iddianameye göre çetenin elebaşı doktor Fırat Sarı’yken, örgütün sevk ve idaresini doktor İlker Gönen ve 112 Acil Çağrı Merkezi ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir yapıyor.

İddianameye göre çetenin esas amacı işletmesini devir aldıkları yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin 112 sevk sistemini bertaraf ederek doluluğunu sağlamak, hastaların basamaklarıyla oynama yapıp Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) üst sınırda ödeme almaktı.

Karın çoğunun sağlık çalışanı olan örgüt üyeleri arasında paylaşıldığı belirtiliyor.