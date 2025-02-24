Yenidoğan çetesi davası: Dört sanık hakkında adli kontrol şartıyla tahliye kararı

Yenidoğan çetesi davasının 3’üncü duruşmasında dört tutuklu sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.

46 sanıklı davanın üçüncü duruşması Bakırköy 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Çete liderlerinden doktor İlker Gönen’in cezaevinde intihar etmesiyle sanık sayısı 47’den 46’ya düşmüştü.

Mahkeme heyeti, Birinci Hastanesi hasta hakları sorumlusu Emine Avcı, Esenyurt Reyap Hastanesi’nde medikal muhasebeci Funda Özen, ambulans şoförü Hüseyin Gündüz ve acil çağrı merkezi çalışanı Serdar Yüksel’in tutuklu kaldıkları süreyi göz önünde bulundurarak adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Mahkeme, dosyanın Adli Tıp Kurumu’na gönderilerek maktul bebekler için ayrı ayrı inceleme yapılmasına, tıbbi uygulamada kusur olup olmadığı, kusurlu davranışla ölüm arasında illiyet bağı olup olmadığının araştırılarak ilgili raporun mahkemeye gönderilmesine hükmetti.

21 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 21 Nisan Pazartesi günü saat 10:00’a erteledi.

Yenidoğan çetesi hakkında

İstanbul’da aralarında sağlıkçıların olduğu bir grubun bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddiasına ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne 27 Mart 2023’te CİMER’den gelen ihbar üzerine başlatılmıştı.

Çete 10 bebeğin ölümüyle suçlanırken, 19 hastane ve sağlık hizmeti şirketi ‘malen sorumlu’ olarak yer alıyor.

Bakırköy başsavcılığınca hazırlanan 1399 sayfalık iddianameye göre çetenin elebaşı doktor Fırat Sarı’yken, örgütün sevk ve idaresini doktor İlker Gönen ve 112 Acil Çağrı Merkezi ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir yapıyor.

İddianameye göre çetenin esas amacı işletmesini devir aldıkları yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin 112 sevk sistemini bertaraf ederek doluluğunu sağlamak, hastaların basamaklarıyla oynama yapıp Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) üst sınırda ödeme almaktı.

Kârın çoğunun sağlık çalışanı olan örgüt üyeleri arasında paylaşıldığı ifade ediliyor.