Yenidoğan çetesi soruşturmasında 13 kişi hakkında yeni iddianame

‘Yenidoğan çetesi’ soruşturmasında 13 kişi hakkında ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etmek’ ve ‘zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik’ suçlarından iddianame hazırlandı.

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Büyükçekmece başsavcılığınca yürütülen soruşturmada bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 17 kişi tespit edilmişti.

Örgütün elebaşı olduğu iddia edilen kişi doktor Fırat Sarı’ydı.

4 Aralık’ta beşi doktor, üçü hemşire, beşi sağlık çalışanı ve biri sivil 14 şüpheli yakalanmıştı. Daha sonra bu dosyadaki şüpheli sayısı 18’e çıkmıştı. Bu arada sanıklarından 44 yaşındaki doktor İlker Gönen cezaevinde intihar etmişti.

Bakırköy başsavcılığınca Büyükçekmece başsavcılığının fezlekesi doğrultusunda yeni iddianame hazırlandı. 57 sayfalık iddianamede 13 kişi ‘şüpheli’, Sosyal Güvenlik Kurumu ‘suçtan zarar gören’ olarak yer aldı.

İddianamede yenidoğan çetesi hakkındaki ana dava dosyasındaki tıbbi uzman mütalaası, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu raporu, ifadeler ve tapelerde isimleri geçen ancak davada yer almayan bir kısım şüphelilerle ilgili soruşturma yürütüldüğü söylendi.

Bu doğrultuda 17 şüphelinin tespit edildiği belirtildi. Ayrıca savcı Yavuz Engin’i makam odasında tehdit eden Mustafa Kemal Zengin’in suç örgütüyle birlikte hareket edip etmediğinin belirlenmesi amacıyla da soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Zengin’in, savcıyı makam odasında (tutuklu sanıklardan hemşire) Tuğçe Toptemel’i tahliye ettirmek için görüşme yaptığı ve tehdit boyutuna varacak söylemlerde bulunduğu yazıldı.

HTS kayıtlarına göre Zengin’in Beylikdüzü Medilife Hastanesi mesul müdürü olan ve ana dosyadaki sanıkların arasında yer alan Ahmet Atilla Yılmaz ile 138 kez, yine savcının yanına birlikte gittiği sanık avukat Aylin Arslantatar’la 1320 kez, tahliye ettirilmek istediği örgüt üyesi Toptemel’in üvey babası Yavuz Çelik’le de 110 kez konuştuğu tespitine yer verildi.

Zengin’in, soruşturma savcısını tehdit eyleminden önce de Yavuz Çelik ve Ahmet Atilla Yılmaz’la irtibatlı olduğu vurgulandı.

Savcıyı tehdit soruşturması

Zengin hakkında tehdit eylemiyle ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

İddianamede şüpheli doktor Zeki Ötünç’ün Sağlık Bakanlığı Müfettiş Raporu’na göre Avcılar Hospital’da Kerem Muhammet Tokluoğlu adlı bebeğin ölümünde, hastaya uygun canlandırma tedavisi uygulamadığı, solunum cihazının destek ayarlarını yapmakta yetersiz kaldığı ve hastaya surfaktan tedavisi verilmediği için ihmali olduğunun tespit edildiği anlatıldı.

Entübe olan başka bebeğin akciğer grafisi eklendi

Esenyurt Reyap Hastanesi’nde çalışan şüpheli hemşire Aslı Alemdağ’ın’sa gerçeğe aykırı epikriz düzenlediği belirtildi.

Alemdağ’ın hayatını kaybeden Yünaçtı bebeğin dosyasına, Kuşlu bebek ismindeki entübe bebeğin akciğer grafisini yüklediği ve şüphelinin örgüt hiyerarşisi içinde kendisine verilen talimatlara bağlı olduğu söylendi.

Çorlu Reyap Hastanesi’nde hasta sevklerini koordine eden şüpheli Remzi Karaca’nın 112’den sevk ihtiyacı olan bebeklerle ilgili bilgi aldığı ve hastanede yer varsa kabul ettiği anlatılarak Karaca’nın yan dal veya cerrahi müdahale gerektiren hastaları tanıdığı hastanelere bildirdiği, Gıyasettin Mert Özdemir ve Fırat Sarı’yı arayarak onların söylediği hastanelere bebekleri sevk ettiği belirtildi.

TRG Hospitalist Hastanesi’nde tıbbi sekreter olarak çalışan şüpheli Senanur Ünlü’nün gerçeğe aykırı epikriz düzenlediği öne sürüldü. Ünlü’nün epikrizin sisteme yüklenmesine ortak olduğu ve sanık Fırat Sarı ile aralarında hesap hareketi ve HTS kaydının mevcut olduğu kaydedildi.

İddianame Özel Avcılar Hospital’da sekreter olarak çalışan şüpheli Gözde Polat’ın da gerçeğe aykırı epikriz düzenlediği ve Hasan Basri Gök ile bağlantılı çalıştığı belirtildi.

Silivri Kolan Hastanesinin mesul müdürü ve başhekimi olan şüpheli Bener Mahmut Mansuroğlu’nun sanık Fırat Sarı’ya ait Medisense şirketi üzerinden sağlık mevzuatına aykırı şekilde hastane bünyesindeki işletmeyi kiraya verdiği söylendi. Mansuroğlu’nun yönetici sıfatından kaynaklı hukuki sorumluluğu bulunduğu, ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan sorumlu olduğu ve usulsüz işlem yaptığı aktarıldı.

Şüpheliler başhekim İbrahim Oktay ve başhemşire Hilal Vatansever’in sanık Sarı ile HTS kayıtlarının bulunduğu bilgisi de iddianame yer aldı.

Şüpheli Meryem Küçükoğlu’nun hastaneye ait curosorf ilaçlarının kendisine satılmasını istediği belirtilerek şüphelinin ana dosyadaki tutuklu sanık Hüseyin Gündüz ile ilaç satım noktasında aynı konumda olduğu söylendi.

İddianamede, ana dosyada hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı olan şüpheli Serenay Şenkalaycı’nın Avcılar Hospital’da çalıştığı sırada maktul bebek Tokluoğlu’nun hayatını kaybetmesinde de ihmali bulunduğunun tespit edildiği ileri sürüldü.

İstenen cezalar

İddianamede şüpheliler Hilda Keykubad, Dursun Eryılmaz, Seher Çuhadar, Şeyhmus Çelik ve Songül Kaloğlu hakkında soruşturma izni alınmadığı için bu şüphelilerin dosyalarının ayrıldığı ifade edildi.

Şüpheli Mustafa Kemal Zengin hakkında ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etmek’ suçundan iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Firari şüpheli Serenay Şenkalaycı hakkındaysa ‘zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik’ suçundan iki yıl altı aydan sekiz yıl dokuz aya kadar hapis cezası talep edildi.

Şüpheli Bener Mansuroğlu için de ‘zincirleme şekilde kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık’, ‘suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma’ suçlarından 12 yıldan 39 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianamede, diğer 10 şüpheli hakkındaysa farklı suçlardan değişen oranlarda hapis cezaları öngörüldü.