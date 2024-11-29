Yenidoğan çetesi sanıklarının mal varlıklarına tedbir

Yenidoğan çetesi sanıklarının da bulunduğu bazı şüphelilerin mal varlıklarına tedbir kondu.
Karar, Büyükçekmece başsavcılığının ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ suçlamasıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında alındı.
Gazeteci Rojda Altıntaş, X‘ten tedbir kararı konulanlar arasında çete lideri olmakla suçlanan Fırat Sarı ve kurduğu Medicence bağlantılı kişiler olduğunu yazdı.
Soruşturmanın 23 Mayıs 2024’te başlattığı belirtildi.
İHA‘nın aktardığına mal varlıklarına el konulan kişiler şunlar:
- Fırat Sarı
- İlker Gönen
- Dursun Eryılmaz
- Sümeyye Nur Taşçı
- Hüseyin Günerhan
- Hasan Basri Gök
- Mehtap Sayar
- Cansu Akyıldırım
- Çağla Durmuş
- Deniz Korkmaz
- Hakan Doğukan Taşçı
- Damla Atak
- Renas Kılıç
- Ceren Hatice Kırım
- Mehmet Halis Başlı
- Murat Mantuş
- Anıl Çakır Gönen
- Melike Özdemir
- Adnan Sarı
- Aydın Sarı
- Ayfer Sarı
- Metin Sarı
- Serhad Sarı
Mal varlıklarına tedbir konun şirketlerinse GMZ Sağlık Hizmetleri İnşaat ve Turizm Ltd. Şti, Medisense Sağlık Hizmetleri Şirketi ve Sarıoğlu Turizm Ticaret A.Ş olduğu kaydedildi.
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Ne olmuştu?
İstanbul’da aralarında sağlıkçıların olduğu bir grubun bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddiasına ilişkin soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturma İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne 27 Mart 2023’te CİMER’den gelen ihbar üzerine başlatılmıştı.
Çete 10 bebeğin ölümüyle suçlanırken, 19 hastane ve sağlık hizmeti şirketi ‘malen sorumlu’ olarak yer alıyor.
Bakırköy başsavcılığınca hazırlanan 1399 sayfalık iddianameye göre çetenin elebaşı doktor Fırat Sarı’yken, örgütün sevk ve idaresini doktor İlker Gönen ve 112 Acil Çağrı Merkezi ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir yapıyor.
İddianameye göre çetenin esas amacı işletmesini devir aldıkları yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin 112 sevk sistemini bertaraf ederek doluluğunu sağlamak, hastaların basamaklarıyla oynama yapıp Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) üst sınırda ödeme almaktı.
Kârın çoğunun sağlık çalışanı olan örgüt üyeleri arasında paylaşıldığı ifade ediliyor.
47 sanıktan 22’si tutuklu olarak yargılanıyor.
İstenen cezalar
Şüpheliler istenen cezalar şöyle:
- Fırat Sarı ve İlker Gönen’in 10 kez ‘kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ ve 11 kez uygulanmak üzere ‘resmi belgede sahtecilik’ suçlarından toplamda 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9’ar aya kadar hapis
- Gıyasettin Mert Özdemir’e ‘kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi’, ‘kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi’, ‘kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık’, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ ve ‘resmi belgede sahtecilik’ suçlarından 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapis
Diğer şüpheliler hakkında da benzer suçlardan hapis cezaları isteniyor.
Hastaneler ve hastanelerin bağlı olduğu şirketlerinse kapatılıp mal varlıklarına el konulmasına karar verilmesi talep ediliyor.
Soruşturmada İstanbul’da dokuz, Tekirdağ Çorlu’daysa bir hastanenin ruhsatı iptal edilmişti.