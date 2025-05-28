'Yenidoğan çetesi' iddiası: Kocaeli'de şüpheli bebek ölümleri hakkında soruşturma

Kocaeli’de ‘Yenidoğan çetesi’yle bağlantılı yapıların aynı yöntemlerle bebek ölümlerine neden olduğu iddiaları üzerine Gebze başsavcılığı birçok soruşturma başlattı.

Anka’dan Esra Tokat’ın haberine göre Hamide Okutucu’nun dördüz bebeklerinden üçü Kocaeli’deki özel bir hastanede 2023’te hayatını kaybetti, bir diğer bebekse İstanbul’un Bağcılar ilçesindeki kapatılan Medilife Hastanesi’nde kör oldu.

Bebeğinin kör olduğu hastanenin adının yenidoğan çetesi iddianamesinde geçmesi üzerine anne Okutucu Kocaeli’ndeki özel hastane yönetimi ve doktor M.F.Ş. hakkında ‘taksirle ölüme sebebiyet verme’ ‘kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi’ ve ‘görevi kötüye kullanma’ suçlarından 10 ekim 2023’te suç duyurdunda bulundu.

Savcılık, şikayet üzerine Sağlık Bakanlığı’ndan söz konusu isimler için soruşturma izni istedi.

Bakanlığın yürüttüğü incelemede ifadesine başvurulan Özel G.Y. Hastanesi mesul müdürü G.Ç, doktorlar C.A. ile M.F.Ş. ve hemşire G.S. ‘hastanede üçüncü düzey yoğun bakım ünitesi bulunduğunu, gerekli kontrol ve denetimlerin il sağlık müdürlüğü yetkilileri tarafından yapıldığını bildirerek herhangi bir ihmalleri ve yanlış tedavi uygulaması yapmadıkları’nı söylediler.

Sağlık Bakanlığı, 17 Ekim 2024’te soruşturma izni verdi. Sağlık çalışanları ve Özel G. Hastanesi Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi’nin karara yaptığı itirazın reddedilmesi üzerine Gebze başsavcılığı soruşturma başlattı.

Şüpheli doktor M.F.Ş’nin. 20 Mayıs’ta emniyette verdiği ifadesinde, Cemre bebeğin kapatılan Bağcılar Medilife Hastanesi’ne sevki konusunda şöyle dedi:

“Ünitemiz ekip ve ekipman açısından takip için yeterli olsa da ailenin psikolojisi de göz önüne bulundurularak sevk istekleri uygun görülmüştür. Tercihen çocuk metabolizma/hematoloji uzmanının da olduğu bir yenidoğan ünitesine sevki konusunda Sağlık Müdürlüğü ve 112 ile sevk işlemleri prosedüre tamamen uygun olarak yapılmıştır. Ailenin kendi sevkini istediği hastane yenidoğan çetesi ile ilişkili çıkmış, kendi sevk istedikleri bir merkez olmasına rağmen ilgili tüm kişileri çete ile bağlantılı olmakla suçlamışlardır. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum.”

‘Yenidoğan çetesi’ iddianamesinde yer alan suç örgütü üyeleri arasındaki telefon tapelerinde de Okutucu bebeğin ölümüne ilişkin konuşmalar yer almıştı. Tapelerde tutuklu sanık Çağla Durmuş, Antalya Cezaevi’nde intihar eden örgüt yöneticisi İlker Gönen’e ‘tedavinin gecikmesi ve yeterli ilgi gösterilmemesi nedeniyle bebeğin görme yetisinin kaybolduğu’nu söylemişti.

Bebeklerinin adının Yenidoğan Çetesi iddianamesinde geçtiğini öğrenen aile, suçtan zarar gördükleri gerekçesiyle davaya 31 Ekim 2024’te Yenidoğan davasına müdahillik talebinde bulundu. Bakırköy 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi talebi reddetti.

‘Üç bebek vefat etti, iki yıldır gözaltı dahi yapılmadı’

Okutucu ailesinin avukatı Tayfun Budak, “Hâlâ istenilen sonuç alınabilmiş değil. Dosyada üç bebek vefat etmiş ve savcılık makamı iki yıldır bir gözaltı dahi yapmamıştır. Ailenin acısı bu gelişmelerle birlikte katlanarak devam etmektedir” dedi.

Budak iddialarına şu sözlerle devam etti:

“Doktor M.F.Ş’nin Yenidoğan çetesiyle irtibatlı ve iltisaklı olduğunu düşünmekteyiz çünkü Okutucu bebek kuvözde iken özellikle Yenidoğan çetesinin hâkimiyetinde olan hastanelerden birine gönderilmiş ve orada bir gözü kör hale getirilmiştir.”

Haklarında soruşturma izni verilen sağlık çalışanlarının önümüzdeki günlerde ifade verecek.

Şüpheli doktor hakkında diğer iddialar

Kocaeli’deki özel G.Y. Hastanesi’nde 18 Haziran 2023’te doğan bir başka bebek de yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü sırada hayatını kaybetti. Aile, 72 günlükken ölen Oturak soyisimli bebeğin ‘uygulanan yanlış ilaç, aşırı dozda potasyum yüklemesi ve yetersiz bakım yüzünden’ hayatını kaybettiğini öne sürdü.

Gebze başsavcılığı, Sağlık Bakanlığından, iddiaya konu çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı doktor M.F.Ş. hakkında soruşturma izni istedi fakat bakanlık soruşturma izin vermedi. Ailenin itirazının ardından Ankara Bölge İdare Mahkemesi bakanlık kararını kaldırarak, doktor hakkında soruşturma izni verdi. Bunun üzerine Gebze başsavcılığı doktor M.F.Ş. hakkında bir soruşturma daha başlattı.

Aynı doktor hakkında daha önce görev yaptığı Niğde’de de şüpheli bebek ölümlerine karıştığına ilişkin iddialar ortaya atılmıştı.

Yenidoğan çetesi hakkında

İstanbul’da aralarında sağlıkçıların olduğu bir grubun bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddiasına ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne 27 Mart 2023’te CİMER’den gelen ihbar üzerine başlatılmıştı.

Çete 10 bebeğin ölümüyle suçlanırken, 19 hastane ve sağlık hizmeti şirketi ‘malen sorumlu’ olarak yer alıyor.

Bakırköy başsavcılığınca hazırlanan 1399 sayfalık iddianameye göre çetenin elebaşı doktor Fırat Sarı’yken, örgütün sevk ve idaresini doktor İlker Gönen ve 112 Acil Çağrı Merkezi ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir yapıyor.

İddianameye göre çetenin esas amacı işletmesini devir aldıkları yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin 112 sevk sistemini bertaraf ederek doluluğunu sağlamak, hastaların basamaklarıyla oynama yapıp Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) üst sınırda ödeme almaktı.

Kârın çoğunun sağlık çalışanı olan örgüt üyeleri arasında paylaşıldığı ifade ediliyor.

Son olarak mahkeme tutuklu 29 sanıktan 10’unun adli kontrolle (yurt dışı yasağı ve imza şartı) tahliyesine karar verdi.