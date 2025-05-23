Yenidoğan çetesi soruşturmasında kapatılmıştı: Eski sağlık bakanının hastanesi satılık

Yenidoğan çetesi soruşturmasında kapatılan eski sağlık bakanı Mehmet Müezzinoğlu’na ait Avcılar Hospital Hastanesi, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından satışa çıkarıldı.

Fotoğraf: Avcılar Hospital

Yenidoğan çetesi soruşturmasında ruhsatı iptal edilen 11 hastaneden biri olan Özel Avcılar Hospital Hastanesi, Akabe Sağlık Tesisleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde faaliyet gösteriyordu.

Hastaneye 29 Kasım 2024’te kayyım atanmıştı.

Resmi Gazete’de bugün yayınlanan ilana göre 768,1 milyon liraya satışa çıkarılan hastanenin ihalesi 2 Temmuz’da.

Ne olmuştu?

İstanbul’da aralarında sağlıkçıların olduğu bir grubun bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddiasına ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne 27 Mart 2023’te CİMER’den gelen ihbar üzerine başlatılmıştı.

Çete 10 bebeğin ölümüyle suçlanırken, 19 hastane ve sağlık hizmeti şirketi ‘malen sorumlu’ olarak yer alıyor.

Bakırköy başsavcılığınca hazırlanan 1399 sayfalık iddianameye göre çetenin elebaşı doktor Fırat Sarı’yken, örgütün sevk ve idaresini doktor İlker Gönen ve 112 Acil Çağrı Merkezi ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir yapıyor.

Görsel: AA

İddianameye göre çetenin esas amacı işletmesini devir aldıkları yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin 112 sevk sistemini bertaraf ederek doluluğunu sağlamak, hastaların basamaklarıyla oynama yapıp Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) üst sınırda ödeme almaktı.

Kârın çoğunun sağlık çalışanı olan örgüt üyeleri arasında paylaşıldığı ifade ediliyor.

Son olarak mahkeme tutuklu 29 sanıktan 10’unun adli kontrolle (yurt dışı yasağı ve imza şartı) tahliyesine karar verdi.