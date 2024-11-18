Yenidoğan çetesi davası: Avukatlar, aileler ve gazeteciler salona alınmadı

10 bebeğin ölümüyle suçlanan 47 sanıklı yenidoğan çetesi ilk kez hakim karşısında.

Bebeklerini kaybeden aileler adliyenin önünde… Fotoğraf: @melikessahin / X

İstanbul’da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 47 sanığın yargılaması başladı.

Bakırköy 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde davada sanıklardan 22’si tutuklu.

Soruşturma İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne 27 Mart 2023’te CİMER’den gelen ihbar üzerine başlatılmıştı.

Çete 10 bebeğin ölümüyle suçlanırken, 19 hastane ve sağlık hizmeti şirketi ‘malen sorumlu’ olarak yer alıyor.

Bakırköy başsavcılığınca hazırlanan 1399 sayfalık iddianameye göre çetenin elebaşı doktor Fırat Sarı’yken, örgütün sevk ve idaresini doktor İlker Gönen ve 112 Acil Çağrı Merkezi ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir yapıyor.

İddianameye göre çetenin esas amacı işletmesini devir aldıkları yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin 112 sevk sistemini bertaraf ederek doluluğunu sağlamak, hastaların basamaklarıyla oynama yapıp Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) üst sınırda ödeme almaktı.

Kârın çoğunun sağlık çalışanı olan örgüt üyeleri arasında paylaşıldığı ifade ediliyor.

Görsel: AA

İstenen cezalar

Şüpheliler istenen cezalar şöyle:

Fırat Sarı ve İlker Gönen’in 10 kez ‘kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ ve 11 kez uygulanmak üzere ‘resmi belgede sahtecilik’ suçlarından toplamda 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9’ar aya kadar hapis

ve 11 kez uygulanmak üzere suçlarından toplamda 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9’ar aya kadar hapis Gıyasettin Mert Özdemir’e ‘kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi’, ‘kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi’, ‘kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık’, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ ve ‘resmi belgede sahtecilik’ suçlarından 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapis

Diğer şüpheliler hakkında da benzer suçlardan hapis cezaları isteniyor.

Hastaneler ve hastanelerin bağlı olduğu şirketlerinse kapatılıp mal varlıklarına el konulmasına karar verilmesi talep ediliyor.

Soruşturmada İstanbul’da dokuz, Tekirdağ Çorlu’daysa bir hastanenin ruhsatı iptal edilmişti.

Aileler adliye önünde

Duruşma öncesi adı geçen özel hastanelerde bebeklerini kaybeden aileler adliyenin önüne geldi, tepkilerini gösterdi.

Salon tartışması

Avukat Hakları Grubu’nun X‘ten aktardığına göre çok sayıda avukat, müşteki, gazeteci ve izleyicinin duruşma salonuna alınmayınca tartışma çıktı.

Duruşmanın 400 kişilik konferans salonunda yapılması isteniyor.

Tepkiler sonrası heyet başkanı hakim duruşma salonunu terk etti.

Duruşma başladı

Duruşma Bakırköy Adliyesi’nin konferans salonunda yapılıyor, pek çok kişi içeriye giremedi. Dava 11.28 itibariyle mahkeme başkanının kimlik tespitiyle başladı.

İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyesi Av. Yelda Koçak Urfa açıklama yapıyor.

Baro başkanlarının salon değişikliği ve izleyicilerin salona alınmasına yönelik tepkileri sonrası heyet başkanı hakim duruşma salonunu terk etti. pic.twitter.com/xt0BKCtcIu — Avukat Hakları Grubu ⚖️ (@AvukatHG) November 18, 2024

Savcıyı tehdit soruşturması sürüyor

Çeteye ilişkin soruşturmayı yürüten Büyükçekmece Savcısı Y.E’yi makamında ölümle tehdit edenler de tutuklanmıştı. Bu soruşturmaysa devam ediyor.