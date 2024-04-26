Yeni müfredat taslağı paylaşıldı: Bir hafta boyunca görüşe açık olacak

Milli Eğitim Bakanlığı, tüm öğretim kademelerindeki zorunlu derslere ait yeni müfredat taslağını paylaştı.

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‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ adlı müfredatın 10 yıllık uzun soluklu bir çalışmanın ürünü olduğu kaydedildi.

Bakanlıktan paylaşılan açıklamaya göre müfredat taslağı için bir hafta süreyle görüş bildirilebilecek.

Taslak son eleştiri, görüş, öneri ve paylaşımlar doğrultusunda revize edilecek ve son şekline ulaşacak.

Yeni müfredat, gelecek eğitim öğretim yılından itibaren okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul beşinci sınıf ve lise dokuzuncu sınıflarda kademeli şekilde uygulanmaya başlanacak.

‘Ermeni sorunu’ gitti, ‘asılsız Ermeni iddiaları’ geldi

İnkılap dersinin 2018’deki müfredatında ‘Pontus meselesi, Ermeni Sorunu / Tehciri, 1915 Olayları’ olarak adlandırılan ifadeler yeni müfredat taslağında değiştirildi.

Bu kavramların yerine ‘Asılsız Pontus iddiaları – Asılsız Ermeni iddiaları’ ifadeleri kullanılıyor.

Öğrencilere sorulabilecek rehber sorular arasında “Asılsız Ermeni iddialarının ortaya çıkış̧ nedenleri neler olabilir” sorusu da yer alıyor.

Filistin değişikliği

Yeni taslağa Filistin meselesi eklendi. Önceki müfredatta sadece ‘Siyonizm sorunu’ olarak ele alınan konu, ‘Filistin Meselesi ve sömürgeciliğin şekil değiştirmesi hususları’ olarak genişletildi.

Mavi Vatan

Taslağa ayrıca Türkiye’nin dış politikasıyla ilgili ‘Türkiye’nin deniz jeopolitiği ve Mavi Vatan, asılsız Ermeni iddiaları ve ASALA terörü, Dağlık Karabağ Sorunu’ konuları eklendi.