Yaşlı kadının hastanede aşağılanması soruşturmasında tutuklanan dört kişiye tahliye

İstanbul İçerenköy Bayındır Hastanesi’nde, bir yaşlı hasta kadının yüzüne para atılarak aşağılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan dört kişi tahliye edildi.
Personelin yoğun bakım servisinde yatan yaşlı kadının yüzüne para atarak hakaret ve küfrettiğine ilişkin görüntüler sosyal medyada infiale yol açmıştı. Anadolu başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hastanenin faaliyetinin durdurulduğunu duyurmuştu. Olayda adı geçen sağlık sağlık çalışanları üçer yıl meslekten men edilmişti.
Olayda adı geçen yedi personelden dördünün tutuklu, üçününse adli kontrol şartıyla tutuksuz olarak yargılamaları devam ediyordu.
DHA’nın haberine göre dört kişinin tutukluluk incelemesi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tamamlandı.
İnceleme sonunda 6 Ekim’de tutuklanan Ali Erata, Emrah Örgün, İlknur Kaya ve İrem Aysime Erol, haftada bir gün imza atma şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliye edildi.