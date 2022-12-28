Yaşlı kadının hastanede aşağılanması soruşturmasında tutuklanan dört kişiye tahliye

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun görevinden uzaklaştırılarak, yerine yeni bir ismin getirileceği iddiaları tartışılırken bu işlem için tarih de konuşulmaya başlandı. Diken’in edindiği bilgilere göre bu kararın ocak ayının ortasından itibaren uygulanması planlanıyor.