Yaşlı kadını aşağılayan Bayındır Hastanesi çalışanları üçer yıl meslekten men edildi

İstanbul Ataşehir’deki Bayındır Hastanesi’nin yoğun bakımında yaşlı bir hastayı aşağılayan sağlık çalışanları üçer yıl meslekten men edildi.

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Personelin yoğun bakım servisinde yatan yaşlı kadının yüzüne para atarak hakaret ve küfrettiğine ilişkin görüntüler sosyal medyada infiale yol açmıştı. Anadolu başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hastanenin faaliyetinin durdurulduğunu duyurmuştu.

Olayda adı geçen yedi personelden dördünün tutuklu, üçününse adli kontrol şartıyla tutuksuz olarak yargılamaları devam ediyor.

‘En ağır yaptırım‘

Sağlık Bakanlığı’nın bugünkü açıklamasında personelin üçer yıl meslekten men edildiği yazılarak tekrar mesleğe dönebilmeleri için 18 aylık mesleki ve etik eğitime tabi tutulmaları gerektiği yazıldı.

Bakanlık açıklamasında şunlar dendi: “Bu kararın, geçerli mevzuat çerçevesinde Sağlık Meslekleri Kurulu tarafından verilmesi mümkün en ağır yaptırım olduğu bilinmelidir. Kurulun aldığı bu kararlar, sadece meslek icrası yönüyle ilgili olup, adli süreçten bağımsızdır. Mahkemedeki ceza yargılaması sonucunda, ilgililerin işledikleri suçlara mukabil cezaları alacaklarından kuşku yoktur.

Sağlık Bakanlığı soruşturmayı yürütürken, başta yoğun bakım hizmetleri olmak üzere, söz konusu hastanedeki tüm süreçleri inceleyip denetlemiştir. İncelemeler sonucunda sorumlu bulunan mesul müdür görevinden alınmıştır. Hastanenin 2 Kasım 2022 tarihi itibarıyla, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’müz tarafından görevlendirilen bir Kurulun gözetiminde olmak şartıyla hizmet vermeye devam etmesine müsaade edilmiştir.”