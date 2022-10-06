Yaşlı kadının aşağılandığı özel hastanenin sekiz personeli gözaltında

İstanbul Ataşehir’deki Bayındır Hastanesi personelinin, yaşlı bir hastaya aşağılayıcı davranışlarda bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturmada sekiz kişi gözaltına alındı.
Personelin yoğun bakım servisinde yatan yaşlı kadının yüzüne para atarak hakaret ve küfrettiğine ilişkin görüntüler sosyal medyada infiale yol açmıştı. Anadolu başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hastanenin faaliyetinin durdurulduğunu duyurmuştu.
Soruşturma kapsamında bugün sekiz kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Olaya adı karışanlardan biri Samsun’da, yedi kişiyse İstanbul’da gözaltına alındı.
Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınanlar, soruşturmayı yürüten savcıya ifade vermeleri amacıyla Anadolu Adliyesi’ne götürüldü.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların savcılıktaki sorgusu sürüyor.