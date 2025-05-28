'Yasadışı bahis operasyonunda 114 gözaltı: 8,3 milyar lira hesap hareketi tespit edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ‘yasadışı bahis, dolandırıcılık ve bilişim sistemlerine girme’ suçları odaklı operasyonda 114 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Şüphelilerin hesap hareketlerinin 8,3 milyar lira olduğunu belirlenen operasyonda 89 kişi tutuklanırken 33 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.
Operasyon yapılan iller şöyle:
- İstanbul
- Mersin
- Giresun
- Hatay
- Kastamonu
- Bursa
- Eskişehir
- Adana
- Bilecik
9 ilde "Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık ve Bilişim Sistemlerine Girme" suçlarına yönelik Jandarmamız tarafından düzenlediğimiz operasyonlarda; banka hesaplarında 8,3 Milyar TL’lik hesap hareketi bulunan 144 şüpheli yakalandı❗— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 28, 2025
Şüphelilerden;
🔻89'u TUTUKLANDI.
🔻33'ü… pic.twitter.com/7ZbmFshWow
Bakanın aktardığına göre şu suçlamalarla soruşturma başlatıldı:
* İnternet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynatmak ve yasa dışı para transferlerine aracılık etmek.
* Sosyal medya platformları üzerinden sahte kiralık ev ve araç satış ilanı vererek vatandaşlarımızı dolandırmak.
* Sahte piyango biletlerini sosyal medya hesaplarında satarak bahis ve şans oyunu oynatmak.
* İnternet ortamında yasa dışı sorgu paneli kullanarak kişisel bilgileri ele geçirmek.
* Sosyal medya platformları üzerinden düşük faizli kredi ilanı vererek kişisel bilgileri ele geçirip banka hesaplarındaki varlıkları kendi hesaplarına aktararak vatandaşlarımızı dolandırmak.