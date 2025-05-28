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Yaramazlara biraz batar!

'Yasadışı bahis operasyonunda 114 gözaltı: 8,3 milyar lira hesap hareketi tespit edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ‘yasadışı bahis, dolandırıcılık ve bilişim sistemlerine girme’ suçları odaklı operasyonda 114 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

Şüphelilerin hesap hareketlerinin 8,3 milyar lira olduğunu belirlenen operasyonda 89 kişi tutuklanırken 33 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.


Operasyon yapılan iller şöyle:

  • İstanbul
  • Mersin
  • Giresun
  • Hatay
  • Kastamonu
  • Bursa
  • Eskişehir
  • Adana
  • Bilecik

Bakanın aktardığına göre şu suçlamalarla soruşturma başlatıldı:

* İnternet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynatmak ve yasa dışı para transferlerine aracılık etmek.

* Sosyal medya platformları üzerinden sahte kiralık ev ve araç satış ilanı vererek vatandaşlarımızı dolandırmak.

* Sahte piyango biletlerini sosyal medya hesaplarında satarak bahis ve şans oyunu oynatmak.

* İnternet ortamında yasa dışı sorgu paneli kullanarak kişisel bilgileri ele geçirmek.

* Sosyal medya platformları üzerinden düşük faizli kredi ilanı vererek kişisel bilgileri ele geçirip banka hesaplarındaki varlıkları kendi hesaplarına aktararak vatandaşlarımızı dolandırmak.

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