'Yasadışı bahis operasyonunda 114 gözaltı: 8,3 milyar lira hesap hareketi tespit edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ‘yasadışı bahis, dolandırıcılık ve bilişim sistemlerine girme’ suçları odaklı operasyonda 114 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Şüphelilerin hesap hareketlerinin 8,3 milyar lira olduğunu belirlenen operasyonda 89 kişi tutuklanırken 33 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Operasyon yapılan iller şöyle:

9 ilde "Yasa Dışı Bahis, Nitelikli Dolandırıcılık ve Bilişim Sistemlerine Girme" suçlarına yönelik Jandarmamız tarafından düzenlediğimiz operasyonlarda; banka hesaplarında 8,3 Milyar TL’lik hesap hareketi bulunan 144 şüpheli yakalandı❗



Şüphelilerden;

🔻89'u TUTUKLANDI.

🔻33'ü… pic.twitter.com/7ZbmFshWow