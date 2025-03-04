Sekiz ilde yasadışı bahis operasyonu: Üç şirket, iki otel ve 13 araca el kondu

İstanbul merkezli yasadışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında üç şirket, iki otel, 13 araç, üç villa ve 7,5 milyon dolara (yaklaşık 273 milyon lira) el kondu. 24 şüpheli de gözaltında.

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İstanbul başsavcılığı yurt dışı merkezli bahis sitelerinin dış finans işini yapan şüphelilerin üçüncü kişiler adına Türkiye’de banka hesapları açtıklarını tespit etti.

Buna göre paravan şirketlerle suçtan elde edilen paraların aklanarak yurt dışı merkezli kripto borsalarına gönderiliyordu.

Banka hesapları incelenen suç örgütü elebaşlarının işlem hacmi 2 milyar lira. Tutarın büyük bir kısmı yurt dışındaki kripto hesaplara aktarılmış, kalan kısmıyla ise para aklamak için taşınmaz alınmış.

Teknik ve fiziki çalışmanın İstanbul, Mersin, Aydın, Balıkesir, İzmir, Tekirdağ, Adıyaman ve Sakarya’da eş zamanlı operasyon düzenlendi ve 24 şüpheli gözaltına alındı.

Suç örgütü elebaşının 7 milyon 500 bin dolarlık dijital banka hesabıyla, diğer şüphelilerin banka ve kripto hesaplarına el kondu.

Suçtan elde edildiği değerlendirilen üç şirket, iki otel, 13 araç, üç villa el konulanlar arasında.

Adreslerdeki aramalardaysa 65 bin lira nakit para ve çok sayıda dijital materyal bulundu.



