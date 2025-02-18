Yasadışı bahis operasyonu: Hesap hareketliliği 200 milyon dolar

Düzce merkezli dört ilde düzenlenen ‘dolandırıcılık ve yasadışı bahis’ operasyonunda 33 şüpheli gözaltına alındı. Banka hesaplarında 200 milyon dolarlık (yaklaşık 7 milyar 255 milyon lira) hareketlilik tespit edildi.

Fotoğraflar: AA

Düzce başsavcılığının açıklamasına göre ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık, yasadışı bahis’ soruşturmasında polis, şüpheli E.Y.’yi takibe aldı.

Düzce, İstanbul, İzmir ve Kocaeli’de E.Y.’yle bağlantılı dört zanlıyı da izleyen polis, şüphelilerin yazışmalarından hareketle banka hesaplarındaki incelemede 200 milyon dolar tutarında hareketlilik tespit etti.

Soruşturma kapsamında 24’ü Düzce’de toplam 33 şüpheli gözaltına alındı.

Aramada şunlara el kondu:

İki ruhsatsız tabanca

İki kurusıkı tabanca

Bir av tüfeği

404 mermi

Altı av tüfek fişeği

27 cep telefonu

Üç bilgisayar

Verilerin depolandığı USB, SSD ve HDD cihazları

Pos cihazı

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.