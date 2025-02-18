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Yaramazlara biraz batar!

Yasadışı bahis operasyonu: Hesap hareketliliği 200 milyon dolar

Düzce merkezli dört ilde düzenlenen ‘dolandırıcılık ve yasadışı bahis’ operasyonunda 33 şüpheli gözaltına alındı. Banka hesaplarında 200 milyon dolarlık (yaklaşık 7 milyar 255 milyon lira) hareketlilik tespit edildi.

Fotoğraflar: AA

Düzce başsavcılığının açıklamasına göre ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık, yasadışı bahis’ soruşturmasında polis, şüpheli E.Y.’yi takibe aldı.


Düzce, İstanbul, İzmir ve Kocaeli’de E.Y.’yle bağlantılı dört zanlıyı da izleyen polis, şüphelilerin yazışmalarından hareketle banka hesaplarındaki incelemede 200 milyon dolar tutarında hareketlilik tespit etti.

Soruşturma kapsamında 24’ü Düzce’de toplam 33 şüpheli gözaltına alındı.

Aramada şunlara el kondu:

  • İki ruhsatsız tabanca
  • İki kurusıkı tabanca
  • Bir av tüfeği
  • 404 mermi
  • Altı av tüfek fişeği
  • 27 cep telefonu
  • Üç bilgisayar
  • Verilerin depolandığı USB, SSD ve HDD cihazları
  • Pos cihazı 

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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