Yasadışı bahis operasyonunda dokuz gözaltı: İşlem hacmi 52 milyon lira

Kayseri’de yasadışı bahis operasyonunda dokuz kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin işlem hacminin 51 milyon 570 bin lira olduğu belirlendi.

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Polis, ‘Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun’a muhalefet edilmesine ilişkin soruşturma başlattı.

Kimlikleri tespit edilen dokuz şüphelinin yakalanması için belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda A.T, N.A, H.K.Ç, M.A.E, M.S, H.A, Y.D, A.Ç. ve E.M. yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu, SIM kart, suçtan elde edildiği değerlendirilen 17 bin 400 liraya el kondu.

Öte yandan MASAK, Bankalar Birliği ve diğer ilgili kurumların yaptığı incelemeye göre şüphelilerin işlem hacminin 51 milyon 570 bin 536 lira olduğu tespit edildi.