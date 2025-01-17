Düzce belediye başkanı 'iddiasında ısrarlı': İstanbul'a giden içme suyuna lağım suyu karışıyor

AKP’li Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, İstanbul’a içme suyu sağlayan Melen Deresi’ne lağım suyu karışıyor iddiasını yineledi.

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15 Ocak’ta Özlü, Melen Havzası’nın bakımından sorumlu İSKİ’ye seslenerek “İstanbulluların içtiği suya lağım suları karışıyor” demişti.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) açıklama yaparak iddiayı yalanlamış ve yatırımların planlandığı şekilde devam ettiğini duyurmuştu.

Düzce Belediyesi’nin açıklamasına göre Özlü iddiasını yineledi ve şunları söyledi:

* Özellikle Konuralp, Kaynaşlı ve Cumayeri gibi bölgelerdeki kanalizasyon suları Melen Deresi’ne karışıyor.

* Düzce’de arıtmaya bağlanmayan bazı bölgelerin kanalizasyon ve lağım suları maalesef Melen Deresi’ne akıyor. Bunun anlamı şu, İstanbul’a giden içme suyuna lağım suyu karışıyor.

* Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından belirli iller arasında su kardeşliği protokolü imzalanması amacıyla tören düzenlendi ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bu törende yer almadı.

* İstanbul’un kurak mevsimlerde yüzde 50’ye yakın su ihtiyacını karşılayan bir şehir olarak, İstanbul ile su kardeşi olmayı tercih ederdik. Ancak İBB, bu protokolün imzalanmasını uygun görmedi. Bunun üzerine bir yıl sonra Düzce, Kocaeli’yle su kardeşi ilan edildi.

* Melen Baraj Gölü ve Havzası için belirlenen özel hükümlerdeki ‘Havza sınırları içerisindeki tüm il, ilçe, köy ve mahallelerin evsel atık su bertarafı için gerekli tüm altyapı, arıtma tesisleri ve sızdırmalı, sızdırmasız foseptiklerin, revizyonu ve inşaatı İSKİ, işletmesi ilgili sorumlular, kurumlar denetlemesi ise İSKİ ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılır’ hükmü İSKİ’ye özellikle altyapı yatırımları noktasında önemli sorumluluklar yüklüyor.

* Ancak İSKİ’nin bu yatırımlarını tamamlamaması nedeniyle arıtma tesisine bağlanmayan kanalizasyon hatları Melen Deresi’ne ya da Melen’i besleyen diğer derelere akıyor.