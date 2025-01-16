İSKİ 'İçme suyuna lağım suyu karıştı' iddiasını yalanladı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) “İstanbul’un içme suyuna lağım suyu karıştı” iddiasını yalanladı.

Fotoğraf: AA

AKP’li Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Melen Havzası’nın bakımından sorumlu İSKİ’ye seslenerek “İstanbulluların içtiği suya lağım suları karışıyor” demişti.

İSKİ açıklama yaparak iddiayı yalanladı ve yatırımların planlandığı şekilde devam ettiğini duyurdu:

* 2019’dan bu yana İSKİ, Düzce il sınırlarında toplam 1 milyar 120 milyon TL’lik yatırımla 45 bin 831 metre atık su şebeke kolektör hattı inşa etti. Kaynaşlı, Konuralp, Merkez, Çilimli, Pırpır, Cumayeri ve Gölyaka bölgelerinde yapılan bu çalışmalar, şehir altyapısına büyük katkı sağladı.

* Melen Havzası’nda’ysa 26 Aralık 2024 tarihli ihaleyle yeni projeler başlatıldı. 4 milyar 223 milyon TL toplam yatırım bedeline sahip projede, 50,5 kilometrelik atık su şebeke imalatı, Gölyaka terfi merkezi ve enerji nakil hattı, ayrıca 4,4 kilometrelik terfi hattı planlandı.

* Cumayeri İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’nin inşaat süreci devam ederken, mevcut Düzce Arıtma Tesisi’nin ek inşaatı ve Yeni Yığılca İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi projeleri üzerinde de çalışmalar sürüyor. Ayrıca, Melen Atık Su Deşarj Tüneli’nin ihale süreci başlatıldı.

İSKİ, İstanbul’un içme suyuna atık su karıştığı iddiasınıysa reddetti: “İçme suyunun istisnasız her damlasının, modern içme suyu arıtma tesislerimizde arıtılarak yerli ve yabancı tüm standartları sağlayarak şebekeye verildi.”

İSKİ ayrıca Düzce Belediyesi’yleyse ‘su kardeşliği protokolüne hazır olduklarını’ açıkladı.



