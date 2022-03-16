Yaş onlar için sadece bir sayı: 30’ları çoktan geçen aktif rekortmen sporcular

Spor dünyasında 30’lu yaşlarını geride bırakan birçok yıldız isim, istikrarlı performansları ve son dönemde elde ettikleri başarılarla adlarından sıklıkla söz ettirmeye devam ediyor.

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Teknolojiyle gelişen idman teknikleri, sağlıklı ve dengeli beslenme, düzenli hayat, yüksek disiplin sayesinde ilerleyen yaşlarına rağmen form seviyelerini hala zirvede tutmayı başaran birçok sporcu var.

Basketbolda LeBron James, teniste Rafael Nadal, futbolda Cristiano Ronaldo ile Amerikan futbolunda emeklilik kararından dönen Tom Brady bunların en dikkat çekenleri.

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Lebron James (37)

Basketbol tarihinin en iyileri arasında Lebron James 37 yaşında ve her geçen gün rekorlarına yenilerini ekliyor. Geçen ay NBA normal sezon ve play-off’lar toplamında en fazla sayı atan oyuncu rekorunu kıran James, yine bir ilki gerçekleştirerek tarihe geçti. Lakers forması giyen James, NBA’de 30 bin sayı, 10 bin ribaunt ve 10 bin asist barajını geçen ilk oyuncu olarak adını lig tarihine yazdırdı.

Kariyerinde dörder NBA şampiyonluğu, finallerin ve sezonun en değerli oyuncusu ödülü (MVP) kazanan, 18 kez all-star seçilen tecrübeli basketbolcu, oynadığı her maçta üst düzey performans sergileyerek tarihin en iyisi olup olmadığı tartışmalarını alevlendiriyor. Bu sezon Lakers formasıyla 29,7 sayı, 8,1 ribaunt, 6,3 asist ortalamaları yakalayan ABD’li basketbolcu, sayı krallığında Joel Embiid ve Giannis Antetokounmpo ile zirve mücadelesi veriyor.

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Rafael Nadal (35)

Tek erkekler dünya 4 numarası İspanyol tenisçi Rafael Nadal 35 yaşında ve kariyerinin en iyi sezon başlangıcını yaptı. Nadal, son olarak Indian Wells’te Daniel Evans’ı eleyerek Masters turnuvalarında 400 galibiyete ulaşan ilk erkek tenisçi unvanını kazandı.

Avustralya Açık’ı kazanarak grand slam turnuvalarında 21. şampiyonluğunu elde eden Nadal, rakipleri Roger Federer ve Novak Djokovic’i geride bıraktı ve tek başına zirveye yerleşti. Son 17 maçını kazanan İspanyol tenisçi, ilerleyen yaşına rağmen uzun bir galibiyet serisi yakalamayı da başardı.

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Cristiano Ronaldo (37)

Manchester United’da forma giyen Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo 37 yaşında ve rekora doymayan sporcuların başında geliyor. Yıllara meydan okuyan Ronaldo, kulüp ve milli takım kariyerinde Josef Bican’ı geride bırakarak 807 golle futbol tarihinin en golcü ismi oldu.

Kariyerinde en çok golü (450) Real Madrid’de atan Ronaldo, Manchester United’da 136, Juventus’ta 101, Sporting Lizbon’da 5, Portekiz Milli Takımı’nda ise 115 gol kaydetti. Ronaldo, 140 gol kaydettiği UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de tüm zamanların en skoreri konumunda bulunuyor.

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Tom Brady (44)

Amerikan Futbolu Ligi (NFL) tarihinin en başarılı oyuncusu Tom Brady 44 yaşında ve bu sezon aldığı emeklilik kararından vazgeçti. Kararından dönmesindeyse Cristiano Ronaldo ve LeBron James’in etkisi olduğu düşünülüyor. NFL’de 15 kez all-star seçilen ABD’li sporcu, yedi Super Bowl şampiyonluğu yaşadı. Brady, üç kez NFL normal sezonunda, beş defa da Super Bowl’da en değerli oyuncu (MVP) ödülünü kazandı.

Brady, NFL’de en fazla şampiyonluk yaşayan ve Super Bowl’da en çok MVP seçilen oyuncu olmasının yanı sıra pas mesafesi ve denemesiyle başarılı pas ve ‘touchdown‘ pası gibi birçok istatistikte de zirvede. Kariyerine New England Patriots formasıyla 2000’de başlayan tecrübeli oyun kurucu, 2020’de imza attığı Tampa Bay Buccaneers’ta oynamayı sürdürecek.