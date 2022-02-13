Rekor kıran LeBron James, NBA tarihine geçti

Los Angeles Lakers forması giyen LeBron James, normal sezon ve play-off’lar toplamında en fazla sayı atan Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi (NBA) oyuncusu olarak tarihe geçti. Rekor daha önce Kerim Abdülcabbar’a aitti.

Combining regular season and playoff stats, no one has scored more points than @KingJames 👑 pic.twitter.com/UbWBfKPfAW — SportsCenter (@SportsCenter) February 13, 2022

37 yaşındaki James, dörder kez NBA şampiyonu, normal sezonun en değerli oyuncusu ve final serisinin en değerli oyuncusu olduğu kariyerindeki başarılara bir yenisini eklemiş oldu.

7 bin 631 sayıyla NBA Play-off’ları tarihinin en skorer ismi James, 117-115 kaybettikleri Golden State Warriors maçında 26 sayı kaydederek normal sezon sayı toplamını 36 bin 526’ya çıkardı.

Normal sezon ve play-off’lardaki toplam sayısını 44 bin 157’ye yükselten James, Kerim Abdülcabbar’ı (44 bin 149 sayı) geride bırakarak bu alandaki rekoru da ele geçirdi.

Bu istatistikte James ve Abdülcabbar’ı, Karl Malone (41 bin 689), Kobe Bryant (39 bin 283) ve Michael Jordan (38 bin 279) izliyor.