NFL efsanesi Tom Brady’nin dönüşü şanssız bir taraftarı üzdü: Yarım milyon dolar boşa gitti

Amerikan futbolunun efsane isimlerinden ocak ayında emekli olduğunu duyuran Tom Brady’nin sahalara geri dönüşü taraftarlardan birini büyük hayal kırıklığına uğratmış olabilir.

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NFL tarihnin en iyi oyuncularından biri Brady altı hafta önce emekliliğe ayrıldığını duyurmuştu. Ancak Tampa Bay Buccaneers forması giyen 44 yaşındaki sporcu önceki gün sahalara geri döndüğünü müjdeledi. Geçen iki ayda yerinin saha kenarı değil hala saha olduğunu anladığını belirten oyuncu “Henüz işim bitmedi” diyerek 23’üncü sezonu için takımına geri dönüyor.

Efsanenin geri dönüşü haberi taraftarlarda sevinç yaratsa da bir tanesi için kötü haber sayılabilir. Çünkü dönüş haberinden bir gün önce yapılan açık artırmada futbolcunun son sayısını yaptığı top 518 bin dolara (7,6 milyon lira) alıcı bulmuştu.

Leland müzayede evindeki açık artırmada, Tom Brady’nin kariyerinin ‘son sayısını’ kaydettiği topu, tarihi bir parça olarak tanıtılmıştı. Topu 23 teklifi geride bırakarak almayı başaran şans(sız)lı taraftarın adı açıklanmadı.

Top 23 Ocak’taki Los Angeles Rams- Tampa Bay Buccaneers karşılaması sırasında Brady’nin 55 yarda verdiği pasın sayıya dönüştüğü maçta kullanılmıştı. Takım arkadaşının topu kalabalığa fırlatmasıyla yakalayan bir taraftar müzayede evinde satışa çıkarmıştı.