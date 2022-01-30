Diken

Yaramazlara biraz batar!

Avustralya Açık’ın şampiyonu Nadal

Avustralya Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde Rus Daniil Medvedev’i 3-2 yenen İspanyol Rafael Nadal, şampiyon oldu.

Fotoğraf: Reuters

Güncellenecek…

SON HABERLER