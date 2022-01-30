Avustralya Açık’ın şampiyonu Nadal

Avustralya Açık Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde Rus Daniil Medvedev’i 3-2 yenen İspanyol Rafael Nadal, şampiyon oldu.
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Yaramazlara biraz batar!
Meav Yayıncılıktan çıkan Vrakipom, çocuklara ve hatta büyüklere de kendileri de dahil olmak üzere tüm insanları oldukları haliyle kabul etmenin ne kadar önemli olduğunu anlatabilmek adına çok doğru bir bakış açısı getiriyor.
Mey Diageo Genel Müdürü Levent Kömür ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre içki satışlarında yaklaşık yüzde 40
Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun’un uçuş bilgilerinin sızdırıldığı iddiasını reddetti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ü istifaya götüren olayın, MOBESE görüntülerinin yayınlanması olduğunu söyledi.
Kuzey Kore’nin bir ay içindeki yedinci balistik füze denemesini yaptığı bildirildi.