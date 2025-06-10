Yargıtay, estetik ameliyatı başarısız geçen hastaya tazminat verilmesine hükmetti

Yargıtay 6’ncı Hukuk Dairesi, meme kanseri ameliyatının ardından geçirdiği estetik operasyonu başarısız olan kadına maddi ve manevi tazminat verilmesine hükmetti.

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Antalya’da bir kadın meme kanseri nedeniyle geçirdiği ameliyat sonrası göğüslerinde asimetri oluştuğunu farketti.

Özel bir hastanede asimetriyi gidermek için ameliyat olan kadın operasyonun başarısız geçmesi üzerine doktor tavsiyesiyle ‘liposuction’ yaptırdı.

İşlem sırasında karnından yağ alınırken bağırsağı delinen kadın üçüncü kez ameliyat oldu.

Mağdur olduğunu belirten kadın hastane ve doktora 13 bin lira maddi, 100 bin lira da manevi tazminat davası açtı.

Haklarında dava açılan doktor ve hastaneyse hiçbir kusurlarının olmadığını hastaya gerekli her bilgiyi aktardıklarını söyledi.

Antalya 2’nci Tüketici Mahkemesi, olayla ilgili Adli Tıp Kurumu’ndan rapor istedi. Raporda, ameliyatın tıbben uygun olduğu, ameliyat sonrası oluşan bağırsak delinmesinin ‘komplikasyon’ mahiyetinde olduğu belirtildi. Raporda, olayda tıbbi uygulama hatası bulunmadığı tespit edildi.

Hastane ve doktor kusurunun tespit edilememesi nedeniyle tazminat talep edilemeyeceğine karar veren mahkeme, davayı reddetti.

Temyiz üzerine dosyaya bakan Yargıtay 6’ncı Hukuk Dairesi, mahkemece davanın reddine karar verilmesinin doğru olmadığına hükmetti. Daire, yerel mahkeme kararını bozdu.

Kararda, taraflar arasındaki sözleşmenin, hekim ile hasta arasında tedaviye ilişkin sözleşmeden farklı olduğu, dava konusu olayda bir tarafın eser meydana getirmeyi, diğer tarafın ise bunun karşılığında bedel ödemeyi üstlendiği sözleşme türü olan ‘eser sözleşmesi’ hükümlerinin uygulanması gerektiği belirtildi.

Yargıtay kararında adli tıp raporunda uygulama hatası bulunmadığı fakat eser sözleşmesinde sonuç taahhüdünün söz konusu olduğuna işaret edildi.