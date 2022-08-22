Estetik ameliyatlarla hayatı altüst olan eski süpermodel: Kendimi olduğum gibi sevmeye çalışıyorum

90’ların süpermodeli Linda Evangelista 24 yıl aradan sonra Britanya Vogue’una kapak oldu.

Linda Evangelista beş yıllık inzivasından yavaş yavaş çıktığını söylüyor

Beş yıldır inzivada olan Kanadalı eski süpermodel Linda Evangelista, Vogue’a verdiği kapsamlı röportajda, depresyonla mücadelesini anlattı. 57 yaşındaki Evangelista, tekrar tekrar yayınlanan televizyon reklamlarından etkilenerek yaptırdığı estetik ameliyatların dış görünümünü ve hayatını altüst ettiğini söyleyerek, “yan etkilerini bilseydim geçim kaynağımı kaybetmeme ve kendimden nefret etmeme neden olan ‘yağ dondurma tedavisi’ni yaptırmazdım” diye konuştu.

Linda Evangelista 1 yıl önce, ‘CoolSculpting’ olarak bilinen vücut şekillendirme prosedürü nedeniyle ABD’li Zeltiq Estetik firmasına 50 milyon dolarlık dava açmıştı. Gerekçe olarak, ‘paradoksal adipoz hiperplazi’ adı verilen ve yağ dokusunun şişmesine ve kalınlaşmasına neden olan nadir bir yan etki konusunda bilgilendirilmemesini göstermişti.

Linda Evangelista ‘artık kendini olduğu gibi sevmeye çalıştığını’ söylüyor.