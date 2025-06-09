Prof. Dr. Topalan: Meme ve popo büyütmek için hiçbir sıvı madde enjekte ettirmeyin

MESUDE DEMİR

Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Prof. Dr. Murat Topalan, büyütme ve şekillendirme amacıyla dışarıdan herhangi bir sıvı dolgu maddesinin enjekte ettirilmemesi uyarısı yaptı.

Topalan, “Kendi yağ dokunuz hariç, hiçbir sıvı dolgu malzemesinin kullanılmasına izin vermeyin” dedi.

Fotoğraf: AA

Son yıllarda ‘arka beden‘ estetiği en çok talep edilenler arasında yer alıyor. Karın germe, yağ çekme (liposuction) ve meme estetik ameliyatları önden estetik görünüm için yapılıyor. Arka görünüm içinse popo, bele el atılıyor.

Arka beden fotoğraflara girdi

Arka beden estetiği yaklaşık neredeyse son 15 yılın meselesi. Genetik avantajı olmayanlar çareyi hekimlerde arıyor. Yaptıranların sayısı da her geçen gün artıyor. Topalan “Kadınlar özçekim (selfie) bile yaparken artık ön taraflarını bıraktı, arkaları (popo) gözükecek şekilde duruyor” dedi.

Yüksek talep, ticari ürün pazarın iştahını açıyor. Popoyu yeniden şekillendirmeye “ameliyatsız” yöntem olarak sunulan sıvı dolgu enjeksiyonları son yıllarda Türkiye pazarında yer buldu. Tüm uyarılar ve yasaklara rağmen uygulanıyor ve sağlığı tehdit ediyor.

Yüksek miktarda enjekte edilen bu dolgular, yapıldığı yerde kalmıyor. Vücutta dolaşıyor. Vücutsa bu yabancı maddeyi atmaya çalışıyor. Enjekte edildiği bölgeden uzaklaşan sıvı dolgular irin gibi akıyor. Alerjik reaksiyonlara, enfeksiyonlara yol açıyor. Mağdurları kurtulmak için peş peşe ameliyatlar geçirmek zorunda kalıyor.

Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu (FDA), dolgu malzemelerinin yüzdeki derin kırışıklıklar veya akne izlerini doldurulmasına yönelik onay veriyor. Ancak aynı dolgu maddelerinin meme, kalpa büyütme amacıyla kullanımı onaylı değil.

Yine FDA aynı amaçla kullanılan silikon enjeksiyonları, PMMA (polimetil metakrilat) ve yağların tehlikeli olduğu konusunda uyarıda bulunuyor.

ABD’de yasak, Türkiye’de serbest

ABD’de kullanımı yasak olan birçok hazır dolgu maddesinin Türkiye’de kullanıldığını belirten Topalan, bunların ciddi ve tedavisi zor komplikasyonlara yol açtığını söyledi.

Topalan bu tarz uygulamaların kontrolünün zor olduğunu, ciddi ve geriye dönüşü olmayan sorunlar çıkarabildiğini belirterek şöyle devam etti: “Bir takım yabancı, sıvı formda malzemelerle popoyu doldurarak düzeltileceğini iddia eden ürünler çıktı. Bunlar enjekte edildikten kısa zaman hastaların hayatını karartıyor.

Biyouyumlu olduğu öne sürülen bu jellerde biyoakrilamit, kalsiyum gibi maddeler var. Meme ve popo için kullanımları yasak olsa da farklı isimlerle piyasaya sürülebiliyorlar.”

İki buçuk sene önce Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından arzı, bulundurulması, önerilmesi veya teşhiri durdurulan ürün (ilk adı Aquafillig olan malzemenin adı daha sonra Los Deline’e döndü) hala uygulanıyor.

Çekya’da üretilen dolgunun web sitesinde (http://www.nativispharma.com/) yüzde 98’inin su olduğu söyleniyor ancak yüzde 2’sinin içeriği yer almıyor. Kullananlar içinde polyamid bulunduğunu ifade ediyor.

Emilerek elde edilen yağ dokusu kullanılıyor

Prof. Dr. Murat Topalan.

Topalan klinik pratiğinde meme ve popo büyütmede silikon protezlerle kişinin kendi yağ dokusunu kullanmayı tercih ettiğini söyledi: “Bu doku çok küçültülmüş canlı yağ hücreleri ve kök hücrelerinden oluşuyor. Dokuyu dolgu, büyütme, şekil verme, asimetri düzeltme, gençleştirme ve güzelleştirme amacıyla kullanıyoruz. En sık uyguladığımız bölgelerse yüz, meme ve popo bölgesi.

Popo protezleri aynı meme protezleri gibi ama farklı. Popo için üretiliyor ve viskozitesi (yoğunluğu) farklı.

Silikon popo protezi ve yağ enjeksiyonlarını birlikte de kullanıyoruz.

Bazen de popoyu yukarıya cerrahiyle kaldırıyoruz. Ameliyat izlerini bikini ya da iç çamaşırların içinde kalacak şekilde yapıyoruz.”

Popoyla birlikte bele de el atılıyor

Arka beden estetiği popoya yapılan müdahaleden ibaret değil. Özellikle bel ve basende, karın ve kuyruk sokumundaki birikmiş yağlar da çekilerek beden inceltiliyor.

Topalan yağın popo bölgesine verilmesiyle tüm vücutta kum saatine benzer bir kadın figürünün oluşmasını hedeflediklerini anlattı: “Öncelikle söylemeliyim ki vücut şekillendirmede her anatomik bölgenin birbirine uyumuna bakmak lazım.

Bütünsel bakış ve değerlendirme çok önemli. Bel kalınken popoyu yapmak hastayı mutlu etmeyebilir. Bazen belin inceltilmesi popoyu ortaya çıkarmaya yetebiliyor.

Temelde istediğimiz konturları yakalamak. Kadında feminen, erkekte maskülen konturları hedefliyoruz.

Feminen karakteristiklerden en önemlisi memeyse, ikinci popo. Yüksek miktarda yağ popoya verilirken dikkatli olmak gerekiyor. Her popoya 200-1000 cc. arası yağ konulabilir.

Yağın bir kısmının kaybolacağı da hesaplanmalı. Doğru anatomik planda verilmesi ve ameliyatın tecrübeli ellerde yapılması, işlemi güvenli hale getirir.

Kas içine yağ verilmemesi gerekir. Hedeflenen şekil ve büyüklük için bazen iki ameliyat yapmak gerekebilir.”